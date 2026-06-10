Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 9 na 10 czerwca:

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Ukraińskie drony na podejściach do Moskwy, płonie rafineria w Samarze

W nocy ukraińskie drony ponownie pojawiły się nad Rosją. Kanał ASTRA w serwisie Telegram informuje o ataku na Rafinerię Kujbyszewską w Samarze – mieszkańcy Samary mieli informować w nocy o eksplozjach, które rozległy się w mieście, w którym wcześniej ogłoszono alarm powietrzny. W wyniku ataku na terenie rafinerii miało dojść do pożaru.

Samara znajduje się ok. 800-900 km od granic Ukrainy. Rafineria Kujbyszewska to jedno z największych przedsiębiorstw przemysłu naftowego w obwodzie samarskim. Operatorem rafinerii jest spółka Rosnieft. W normalnych warunkach rafineria jest w stanie przetwarzać 7 mln ton baryłek ropy rocznie. Dostarcza m.in. paliwa lotniczego.

To drugi w tym roku atak Ukraińców na ten obiekt – pierwszy miał miejsce w styczniu. Z kolei w sierpniu 2025 roku Rafineria Kujbyszewska wstrzymała pracę w wyniku ataku ukraińskich dronów. Rafineria została też zaatakowana w marcu 2024 roku – wylicza kanał ASTRA.

Tymczasem mer Moskwy Siergiej Sobianin informował w nocy o strąceniu ośmiu dronów na podejściach do rosyjskiej stolicy.

USA atakują Iran, Iran odpowiada atakami na bazy USA w regionie

Po tym jak 8 czerwca USA straciły śmigłowiec bojowy Apache w rejonie cieśniny Ormuz, a Donald Trump poinformował, iż maszyna została strącona przez Irańczyków, USA przeprowadziły serię ataków odwetowych na cele w Iranie.

Z komunikatu Dowództwa Centralnego (CENTCOM) wynika, że ataki zostały przeprowadzone „w samoobronie”, a ich celem były zestawy obrony przeciwlotniczej, centra dowodzenia i radary w rejonie cieśniny Ormuz. W ataku uczestniczyło – jak pisze CENTCOM – lotnictwo Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej USA.

Irańskie media podają, że Amerykanie zaatakowali wyspę Keszm położoną w rejonie cieśniny Ormuz i portowe miasto Sirik położone w prowincji Hormozgan, nad Zatoką Omańską. Słychać było eksplozje w pobliskim porcie Bandar Abbas oraz w pobliżu wejścia do cieśniny Ormuz.

Irańska armia poinformowała o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych – drony Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej miały zaatakować siły amerykańskiej Piątej Floty stacjonujące w Bahrajnie, zaatakowana miała też zostać baza w Jordanii. Również Kuwejt poinformował w nocy, że jego obrona powietrzna odpiera atak.

– Uważam, że odpowiedź (na strącenie śmigłowca – red.) powinna być bardzo silna, bardzo potężna – i właśnie taka jest ta odpowiedź – mówił Trump w rozmowie z ABC News, komentując odwetowe uderzenie na Iran. Jednocześnie strona amerykańska wyraża przekonanie, że cała sytuacja nie zakłóci przebiegu negocjacji pokojowych, których celem jest zawarcie porozumienia z Iranem kończącego wojnę. Obecnie między USA i Izraelem a Iranem obowiązuje zawieszenie broni, które weszło w życie 7 kwietnia.

Filipiny zarzucają Chinom naruszenie swojej suwerenności

Władze Filipin domagają się od Chin usunięcia konstrukcji umieszczonej na rafie Scarborough. Władze w Manili twierdzą, że działania Chin w rejonie rafy naruszają zobowiązania Pekinu wynikające z deklaracji o zasadach działania w regionie.

Rzecznik MSZ Filipin ds. morskich Rogelio Villanueva oświadczył, że konstrukcja została umieszczona w obrębie rafy bez wyrażenia zgody przez Filipiny i dlatego stanowi naruszenie suwerenności tego kraju.

Sporne Morze Południowochińskie Foto: PAP

9 czerwca MSZ Chin podkreślił, że Chiny korzystają z „bezdyskusyjnej suwerenności” nad rafą Scarborough i dlatego działania Chin w jej obrębie, w tym prowadzone badania naukowe, są uprawnione.

Protest Filipin dotyczy niewielkiego pływającego obiektu, prawdopodobnie załogowego, o rozmiarach 6 na 6 metrów, wyposażonego w antenę, który pojawił się w obrębie spornej rafy. Filipiny obawiają się, że Chiny mogą przekształcać tego typu instalacje w trwalsze obiekty, stosując metodę faktów dokonanych i przejmując kontrolę nad rafą.

Kwestia suwerenności nad rafą Scarborough jest przedmiotem sporu między Chinami a Filipinami.