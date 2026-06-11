Łuna na niebie nad miastem Afipskij od pożaru w tamtejszej rafinerii wywołanego atakiem dronów
Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 10 na 11 czerwca:
Siedem osób zginęło w wyniku eksplozji, do której doszło w Regionie Autonomicznym Kuangsi-Czuang, położonym na południowym zachodzie Chin – informuje chińska agencja Xinhua. W wyniku eksplozji poważniej rannych zostało 17 osób, które trafiły do szpitali. Ich życiu nic nie zagraża – czytamy w depeszy agencji Xinhua. Innym poszkodowanym osobom udzielono pomocy na miejscu.
Xinhua nie podaje, jaka mogła być przyczyna eksplozji – dowiadujemy się jedynie, że w ramach toczącego się śledztwa wykluczono już, że do eksplozji doprowadzić mogła awaria gazociągów i „inne podobne czynniki”. Lokalna policja informuje, że śledztwo w tej sprawie trwa.
Do eksplozji doszło ok. 1.40 (czasu lokalnego) w powiecie Xing'an. Po pojawieniu się doniesień o eksplozji lokalne władze zorganizowały akcję ratunkową.
Po tym jak w nocy z 9 na 10 czerwca ukraińskie drony zaatakowały rafinerię Kujbyszewską w Samarze, tym razem celem ataku była rafineria w Kraju Krasnodarskim. Lokalne władze informują, że szczątki strąconych dronów spadły w rejonie miasta Afipskij, wywołując pożar w tamtejszej rafinerii.
Rafineria Afipskij, mogąca przerobić rocznie ok. 6,25 mln ton ropy, to jedna z największych rafinerii w południowej Rosji. Obiekt ten był już celem ukraińskich ataków w tym i ubiegłym roku.
W czasie ataku dronów uszkodzony został też blok mieszkalny w Krasnodarze, stolicy Kraju Krasnodarskiego. Gubernator Weniamin Kondratiew poinformował, że w wyniku ataku doszło do pożaru w budynku.
Wcześniej w całym Kraju Krasnodarskim ogłoszono alarm powietrzny. Wstępne informacje mówią o dwóch osobach, które zostały ranne.
Kondratiew poinformował też, że w ataku dronów ucierpiało kilka domów mieszkalnych w obrębie rejonu siewierskiego. Tam ranna została jedna osoba.
W nocy ukraińskie drony pojawiły się też na podejściach do Moskwy – nad ranem mer Moskwy, Siergiej Sobianin poinformował, że w rejonie rosyjskiej stolicy strącono 15 bezzałogowych statków powietrznych.
Kolejną noc z rzędu siły USA atakowały cele w Iranie, po tym jak Donald Trump zapowiedział mocne uderzenie na ten kraj. Do eskalacji na Bliskim Wschodzie doszło po tym, jak 8 czerwca Amerykanie stracili śmigłowiec Apache w rejonie cieśniny Ormuz – maszyna miała zostać strącona przez irański dron-kamikadze.
W ramach najnowszego ataku na cele w Iranie, jak wynika z komunikatu Dowództwa Centralnego (CENTCOM), celem było ograniczenie zdolności irańskiej armii w zakresie rozpoznania. Ponadto zaatakowane zostały systemy łączności i stanowiska obrony przeciwlotniczej w całym Iranie – głosi komunikat.
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Dowództwo Centralne, podobnie jak dzień wcześniej, zapewnia że atak był przeprowadzony „w samoobronie”.
Irańskie media podają, że eksplozje rozległy się na wyspie Keszm leżącej w rejonie cieśniny Ormuz i położonej na południe od niej wyspie Hengam. Eksplozje miały być też słyszane w położonym nad cieśniną Ormuz porcie Bandar Abbas, w rejonie tamtejszego lotniska i bazy sił powietrznych. Agencja Mehr informuje o eksplozjach, które rozległy się w rejonie portu Kangan. Z kolei irańska Press TV informuje o pociskach, które spadły na port Sirik. Irańskie media informowały również o aktywności obrony przeciwlotniczej w rejonie Teheranu oraz eksplozjach w położonym na południu Iranu mieście Minab.
Iran, w odpowiedzi na amerykański atak ogłosił całkowite zamknięcie cieśniny Ormuz. Cieśnina ma być zamknięta dla tankowców i statków handlowych. Iran grozi, że każda jednostka, która próbuje przejść przez cieśninę Ormuz, zostanie zaatakowana i informuje, że dwa statki, które próbowały przepłynąć przez cieśninę zostały ostrzelane. Doniesieniom o zamknięciu cieśniny Ormuz zaprzecza amerykańska armia.
Iran blokuje ruch w cieśninie Ormuz od momentu ataku USA i Izraela na ten kraj z 28 lutego. Jednak Teheran od pewnego czasu pozwalał przepływać przez wody cieśniny statkom z krajów uważanych przez Iran za przyjazne. Za tranzyt miały być jednak pobierane opłaty.
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