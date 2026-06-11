Sasin, który 9 czerwca ogłosił założenie stowarzyszenia Po Pierwsze Polska, po powitaniu go słowami „dzień dobry, panie prezesie” odpowiedział, że jest raczej „podprezesem”. Na uwagę, że mówi tak, ponieważ prezes jest tylko jeden (Jarosław Kaczyński, prezes PiS), Sasin przytaknął.

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Sasin informując o założeniu stowarzyszenia podkreślił o lojalności jego członków wobec PiS oraz „Prezesa Jarosława Kaczyńskiego” (pisownia oryginalna, słowo „prezes” we wpisie pisane było dużą literą).

Na pytanie czy powstanie kolejnego stowarzyszenia w PiS nie jest dowodem porażki i słabości Jarosława Kaczyńskiego, który apelował o jedność do członków PiS, Sasin odparł: „wręcz przeciwnie”.

- Co do tego prezesa – niestety tak to wynika z Ustawy o stowarzyszeniach, że jest zarząd, jest prezes, są organy stowarzyszenia. Natomiast absolutnie prezes jest tylko jeden, potwierdzam to, prezes PiS, pan prezes Jarosław Kaczyński, którego absolutne przywództwo uznajemy - oświadczył.

- To nasze stowarzyszenie jest pięścią Jarosława Kaczyńskiego, to jest narzędzie Jarosława Kaczyńskiego prowadzenia polityki. W żadnym wypadku nie jest w żadnej kontrze – dodał Sasin. - Jest pięścią do walenia we wszystkie przeszkody, które stoją na drodze do tego, by wygrać najbliższe wybory i stworzyć rząd patriotyczny w Polsce, odsunąć koalicję 13 grudnia – mówił też.

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