Jacek Sasin
„Naszą misją jest wzmacnianie jedności naszej partii, aktywne wspieranie kampanii prof. Przemysława Czarnka oraz wypracowywanie rozwiązań programowych, które otworzą Polsce i Polakom drogę do bezpiecznej i pomyślnej przyszłości pod rządami Prawa i Sprawiedliwości” – napisał Sasin na platformie X.
„Po Pierwsze Polska” tworzą parlamentarzyści PiS. Liczba deklaracji członkowskich złożonych przez osoby chcące zaangażować się w działalność stowarzyszenia przekroczyła 100.
„Jako członkowie stowarzyszenia deklarujemy pełną lojalność wobec Prawa i Sprawiedliwości oraz naszego lidera, Prezesa Jarosława Kaczyńskiego” – zapewnił Sasin.
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Dodał, że „Po Pierwsze Polska” nie będzie działać poza partią. Stowarzyszenie nie będzie również tworzyć własnych struktur terenowych, pozostając inicjatywą funkcjonującą wyłącznie w ramach PiS.
„Wybrano zarząd stowarzyszenia, którego zostałem prezesem. Koleżankom i Kolegom bardzo dziękuję za okazane zaufanie!” – napisał Sasin we wpisie.
Funkcje wiceprezesów objęli Elżbieta Witek, Tobiasz Bocheński oraz Patryk Jaki. Sekretarzem stowarzyszenia został Michał Moskal, a skarbnikiem – Marek Wesoły.
Własną organizację pozarządową powołał też były premier Mateusz Morawiecki. Stowarzyszenie Rozwój Plus ma służyć jako zaplecze eksperckie i nowe forum programowe dla prawicy. Inicjatywa szybko przyciągnęła kilkudziesięciu parlamentarzystów i wywołała napięcia w partii, gdzie część kierownictwa uznała ją za próbę budowy odrębnego ośrodka wpływu. Część polityków PiS uważa, że Morawiecki nie może się pogodzić z tym, że kandydatem partii na premiera został Przemysław Czarnek.
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Przeciwni Morawieckiemu działacze partii z kolei twierdzą, że były premier łamie w ten sposób statut partii i powinien zostać z niej usunięty. Pojawiają się też informacje, że członkowie tego stowarzyszenia nie znajdą się na listach wyborczych PiS.
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