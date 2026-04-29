Czy Łukasz Mejza kompromituje Prawo i Sprawiedliwość? Takie pytanie w środę na antenie RMF FM usłyszał Jacek Sasin, poseł PiS, w przeszłości wojewoda mazowiecki, w poprzedniej kadencji minister aktywów państwowych oraz wicepremier.

– No cóż, mamy posłów, jakich mamy. Takich nam wyborcy wybierają – odparł polityk.

Łukasz Mejza na gali freak fightów? Jacek Sasin: Jak wystartuje, to się będziemy zastanawiać

Na uwagę, że można się z takimi posłami rozstać, Jacek Sasin odrzekł: – No tak, łatwo się rozstawać. Jakbyśmy chcieli iść w taką stronę, że z każdym, do kogo mamy jakieś zastrzeżenia, byśmy się chcieli rozstawać... No cóż, można powiedzieć: każdy jest ułomny, nie ma ludzi idealnych.

Pytany o doniesienia „Rzeczpospolitej” dotyczące możliwego udziału Łukasza Mejzy w walce na gali freak fightów, Jacek Sasin zaznaczył, że poseł PiS „na razie nie wystartował”. – A jeżeli wystartuje? – dociekał prowadzący. – Jak wystartuje, to się będziemy zastanawiać. Na razie nie wybiegam w przyszłość – odparł były minister aktywów państwowych.

W rozmowie z RMF FM Jacek Sasin zadeklarował także, że będzie przekonywał Łukasza Mejzę, „żeby nie szedł tą drogą”. Zaznaczył przy tym, że trwa posiedzenie Sejmu, więc prawdopodobnie będzie miał okazję, by spotkać się z Mejzą. – To jest rzeczywiście droga, która politykowi polskiego parlamentu nie przysługuje (nie przystoi – red.) – mówił Sasin, odnosząc się do ewentualnego występu na gali freak fightów.

Jacek Sasin: Łukasz Mejza zdobywa głosy

– Chociaż muszę powiedzieć, że skala kompromitacji różnych polityków w tej chwili przebiła już i tak wszystko, co jeszcze parę lat temu uznawaliśmy za dopuszczalne – przekonywał w środę poseł PiS. Na uwagę, że Mejza jest pod tym względem w czołówce, były wicepremier odparł: – Myślę, że takich żenujących posłów w parlamencie jest rzeczywiście na pęczki, (...) każdy pewnie na swój sposób.

Sasin dodał, że takie osoby są we wszystkich ugrupowaniach, a on mógłby je wskazać. – Ale nie chcę tego robić, bo rzeczywiście nie ma to w tej chwili większego sensu – powiedział, podkreślając, że ostatecznie weryfikacji polityków dokonują wyborcy.

– A Łukasz Mejza zdobywa głosy. Startował z bardzo dalekiego miejsca na liście, nie był w żaden sposób promowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Dostał szansę, ale z odległego miejsca, które nie dawało mu właściwie żadnej szansy na wejście, ale zdobył świetny wynik, czyli jednak wyborcom to nie przeszkadza – podsumował w RMF FM Sasin.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin Foto: PAP/Leszek Szymański

Kariera polityczna Łukasza Mejzy

Łukasz Mejza to polityk i przedsiębiorca. W 2014 r. dostał się do sejmiku województwa lubuskiego, zostając najmłodszym radnym wojewódzkim w Polsce, po czterech latach uzyskał reelekcję. W 2019 r. bez powodzenia startował w wyborach do Sejmu z ostatniego miejsca listy Polskiego Stronnictwa Ludowego w okręgu lubuskim – zdobył 10 490 głosów i zajął drugie miejsce, za Jolantą Fedak (13 792 głosy).

Po śmierci Jolanty Fedak Mejza przyjął mandat i w marcu 2021 r. złożył ślubowanie poselskie. Przystąpił do Partii Republikańskiej, obejmował stanowiska w rządzie Mateusza Morawieckiego: sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pełnomocnika prezesa Rady Ministrów ds. nowych technologii w sporcie oraz wiceministra sportu i turystyki. Pod koniec grudnia 2021 r. Łukasz Mejza odszedł z ministerstwa.

W wyborach parlamentarnych w 2023 r. Mejza był kandydatem PiS (otrzymał 11 miejsce na liście) w okręgu nr 8. Zdobył 10 162 głosy, zajął czwarte miejsce i uzyskał mandat, zasiadając w klubie PiS.

Kontrowersje wokół Łukasza Mejzy

We wtorek „Rzeczpospolita” napisała, że Łukasz Mejza ustala warunki swojej pierwszej walki na gali freak fightów. „Szczerze? Rozważam” – napisał nam polityk. W sobotę 25 kwietnia Mejza był na gali freak fightów Prime MMA w Nysie, podczas której walką wieczoru było starcie Jacka „Murana” Murańskiego i Pawła „Popka” Mikołajuwa.

Walczyli tam też były poseł PiS Przemysław Czarnecki i były asystent Grzegorza Brauna Piotr Korczarowski. Mejza został sfotografowany podczas tego starcia. „Wsparcie posła Łukasza Mejzy dla Przemysława Czarneckiego” – napisała federacja Prime MMA na platformie X.

Jeden z rozmówców „Rzeczpospolitej” powiedział, że poseł chciałby wykorzystać swoją rozpoznawalność i wystartować we freak fightach, ponieważ nie jest pewny, czy uda mu się w wyborach w 2027 r. ponownie znaleźć na listach Prawa i Sprawiedliwości.

Powodem są coraz liczniejsze kontrowersje z nim związane. W 2021 r. Łukasz Mejza stracił stanowisko wiceministra sportu po publikacjach Wirtualnej Polski na temat jego firmy, która oferowała kosztowne terapie niemające medycznego uzasadnienia. Kilka tygodni temu poseł zrzekł się immunitetu w związku z licznymi wykroczeniami drogowymi, w tym jazdą z prędkością 200 km na godz. po drodze ekspresowej.

Z rozmów „Rz” wynika, że z powodu licznych wykroczeń drogowych Mejza miałby walczyć na gali freak fightów pod pseudonimem „Pirat”.