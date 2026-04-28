W Parlamencie Europejskim uchylenie immunitetu dotyczy konkretnej sprawy. Wniosek o uchylenie trafia najpierw do Komisji Prawnej PE (JURI), która przygotowuje sprawozdanie na ten temat. Następnie wniosek poddawany jest pod głosowanie na posiedzeniu całej izby. Europarlament podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu zwykłą większością głosów.

Uchylenie immunitetu nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem winy polityka, oznacza jedynie, że krajowe organy mogą prowadzić postępowanie przygotowawcze lub sądowe. Ewentualne unieważnienie mandatu – w przypadku prawomocnego skazania – leży w gestii władz danego państwa członkowskiego.

Parlament Europejski uchylił immunitet Grzegorzowi Braunowi. Danielowi Obajtkowi, Patrykowi Jakiemu i Tomaszowi Buczkowi

Głosowanie ws. uchylenia immunitetów europosłów z Polski odbyło się we wtorek na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

W przypadku byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka chodziło o blokowanie dystrybucji na stacjach Orlenu numeru tygodnika „Nie” z papieżem Janem Pawłem II na okładce. Przeciw Patrykowi Jakiemu prywatny akt oskarżenia złożył sędzia Igor Tuleya – wcześniej polityk zarzucił mu świadome zatwierdzanie inwigilacji systemem Pegasus.

W przypadku Tomasza Buczka chodzi o prywatny akt oskarżenia – we wniosku napisano, że podczas wieczoru wyborczego polityk „wyrwał z rąk osoby będącej oskarżycielem prywatnym minimegafon, przez który się wypowiadała, a gest ten był tak brutalny, że megafon nie nadaje się już do użytku”.

Europosłowie kolejny raz uchylili też immunitet Grzegorzowi Braunowi – tym razem chodzi o blokowanie drogi dojazdowej w Jedwabnem w lipcu 2025 r.

Tekst jest aktualizowany