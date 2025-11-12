Aktualizacja: 12.11.2025 14:02 Publikacja: 12.11.2025 13:03
Europoseł Daniel Obajtek przed budynkiem Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Foto: PAP/Paweł Supernak
Daniel Obajtek, były prezes paliwowego giganta w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy, a obecnie europoseł PiS, stawił się środę w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Warszawie na przesłuchanie. Było to możliwe po tym, jak na początku października Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu chroniącego go immunitetu.
Wniosek w tej sprawie złożył w 2024 r. ówczesny minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. Jak informowaliśmy, chodzi o zawarcie dwóch umów na usługi detektywistyczne przez Orlen. Usługi firmy, którą wskazał Obajtek jako szef koncernu, miały służyć jego prywatnym interesom.
Po wyjściu z siedziby prokuratury polityk PiS przekazał dziennikarzom, że usłyszał jeden zarzut. Całą sprawę określił mianem „hucpy politycznej”.
Artykuł jest aktualizowany.
Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu immunitetów Michałowi Dworczykowi i Danielowi Obajtkowi.
