Parlament Europejski zagłosował w sprawie immunitetów Daniela Obajtka i Michała Dworczyka

Aktualizacja: 07.10.2025 12:54 Publikacja: 07.10.2025 12:35
Daniel Obajtek i Michał Dworczyk na sali obrad Parlamentu Europejskiego w Strasburgu
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Pierwszy z europosłów PiS odpowiedzieć może m.in. za tzw. aferę mailową i utrudnianie śledztwa. Drugi natomiast za inwigilację polityków Platformy Obywatelskiej zleconą przez Orlen w czasach, gdy był on prezesem spółki.
Decyzja w sprawie immunitetów Michała Dworczyka i Daniela Obajtka zapadła na południowej sesji plenarnej w Strasburgu.
"Kolejny raz Parlament Europejski udowadnia, że - jeśli nie jesteś w EPL - nie masz co liczyć na sprawiedliwe traktowanie. Dziś PE uchylił imunitety, mój oraz Daniela Obajtka" - skomentował tę decyzję na platformie X europoseł Michał Dworczyk. "Tym samym otwarto ścieżkę ekipie Tuska do dalszych represji politycznych - innej formy rywalizacji politycznej ta ekipa nie zna. Paradoks polega na tym, że immunitet powinien chronić właśnie przed polityczną zemstą" - dodał.
Sprawę skomentował też Daniel Obajtek. „Parlament Europejski – tak głośno mówiący o obronie demokratycznych wartości, prawach i swobodach człowieka – ułatwia ekipie Tuska prowadzenie wobec mnie dalszych represji politycznych, co zresztą Koalicja Obywatelska zapowiadała w swoich 100 konkretach" - napisał.
Wnioski o uchylenie immunitetów obu europosłom PiS skierował w 2024 roku ówczesny minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. Wniosek w sprawie Dworczyka dotyczy posługiwania się przez niego prywatną skrzynką mailową, w czasie kiedy sprawował funkcję szefa kancelarii premiera. Właśnie przy pomocy tej skrzynki miał prowadzić korespondencję, zawierającą informacje niejawne.
W sprawie Daniela Obajtka chodzi o zawarcie dwóch umów na usługi detektywistyczne przez Orlen. Usługi firmy, którą wskazał Obajtek jako szef koncernu, miały służyć jego prywatnym interesom.
Immunitet europosła odbierany jest w konkretnej sprawie, na wniosek organów krajowych.
Dwa tygodni temu za uchyleniem immunitetów obu polityków opowiedziała się komisja prawna PE, która – według relacji zasiadającego w niej europosła KO Michała Wawrykiewicza - "nie miała większych wątpliwości". – Widzą, że skala przestępstw, które mogły być popełnione w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości jest po prostu ogromna. Parlament Europejski nie dopatrzył się, aby polska prokuratura motywowana była politycznie w tych postępowaniach karnych – przekazał Wawrykiewicz.
Z kolei reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość Tobiasz Bocheński stwierdził, że nie ma „żadnych możliwości na przeprowadzenie rzetelnego procesu”.
Wcześniej immunitety w PE uchylono Maciejowi Wąsikowi, Mariuszowi Kamińskiemu, Adamowi Bielanowi i Grzegorzowi Braunowi.
Artykuł jest aktualizowany
