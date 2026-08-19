- Tak, spotkam się z nim – potwierdził w środę prezydent Stanów Zjednoczonych, cytowany przez agencję AFP. Trump ponownie podkreślił, że „bardzo dobrze” dogaduje się z przywódcą Korei Północnej. Zaznaczył również, że Pjongjang dysponuje „57 głowicami nuklearnymi”.

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We wtorek amerykański dziennik „Wall Street Journal” poinformował, że Trump naciska na swoich doradców, by jeszcze tej jesieni zorganizować swoje spotkanie z Kim Dzong Unem.

W niedzielę Trump przekazał, że ze względu na swoje bardzo dobre stosunki z przywódcą Korei Północnej polecił ograniczenie wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową. W poniedziałek zapewnił, że „dobrze dogaduje się z Kimem”, i przekazał, że północnokoreański lider odpowiedział na jego prośbę o rozmowę.

Relacja między amerykańskim przywódcą i Kimem była jednym z głównych tematów pierwszej kadencji Trumpa. Obaj spotkali się wtedy na szczytach w 2018 i 2019 r., zanim negocjacje załamały się z powodu północnokoreańskiego programu nuklearnego. Korea Północna jest objęta międzynarodowymi sankcjami w związku z rozwojem broni jądrowej oraz rakiet balistycznych.

Trump wstrzymał cła na część importu z Kanady

W środę Trump poinformował również o zawarciu umowy handlowej z premierem Kanady Markiem Carneyem. Według słów prezydenta, amerykańscy rolnicy i przedsiębiorstwa nie będą ponosić żadnych ceł przy eksporcie do Kanady.

We wtorek wieczorem prezydent USA przekazał, że na trzy dni wstrzymał wejście w życie 50-procentowych ceł na część importu z Kanady, zapowiedziane 20 lipca. Taryfy miały zacząć obowiązywać od środy, obejmując wybrane towary, od wina, przez kije hokejowe, po cement.

W uzasadnieniu decyzji Biały Dom napisał, że Ottawa dyskryminuje amerykańskie produkty (przemysł motoryzacyjny, mleczarski i alkoholowy). Chodziło m.in. o zasady kwotowego zarządzania produkcją mleczną w Kanadzie oraz wstrzymanie importu amerykańskich alkoholi i win, które w ub.r. wprowadziły kanadyjskie prowincje.