Ulga na rower, piłkę i gumy potrzebne w rehabilitacji. Fiskus o zeznaniu PIT 2024

W zeznaniu rocznym można odliczyć od dochodu wydatki na rehabilitację. Ulga przysługuje nie tylko niepełnosprawnemu, ale także najbliższej rodzinie, która go utrzymuje. Co wolno odliczyć? Na przykład sprzęt do ćwiczeń.

PIT 2024. Najnowsza interpretacja o uldze na rehabilitację

Spójrzmy na najnowszą interpretację fiskusa. Wystąpił o nią mężczyzna, który opiekuje się niepełnosprawnym synem. Chłopak ma wadę postawy oraz niedosłuch. Posiada orzeczenia o niepełnosprawności oraz o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z zaleceniami lekarza specjalisty konieczne jest korzystanie z odpowiednich form wsparcia i rehabilitacji. Rekomendował on m.in. ćwiczenia domowe w celu autokorekcji postawy. Syn uczęszcza też do placówki, w której ma indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Uczestniczy m.in. w zajęciach ogólnorozwojowych, korekcyjnych, chodzi na basen.

We wniosku o interpretację ojciec podkreśla, że wymienione formy terapii są niezbędne w procesie rehabilitacji syna, zostały też wskazane w orzeczeniach o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego. Na potrzeby zajęć oraz ćwiczeń domowych kupił różne rzeczy, m.in. rower, piłki, gumy, akcesoria na basen. Informuje, że komisja badająca stan zdrowia dziecka uznała, iż niezbędne jest korzystanie z przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych według zaleceń specjalistów i lekarzy. Podkreśla, że rower, piłki, gumy i akcesoria basenowe są standardowym elementem terapii rehabilitacyjnych. Nie mają indywidualnego charakteru, ale zostały zalecone przez specjalistów i terapeutów. Rower pomaga rozwijać koordynację ruchową, poprawia siłę mięśni oraz wspiera ogólną sprawność fizyczną, co ułatwia synowi codzienne poruszanie się. Akcesoria basenowe umożliwiają ćwiczenia w wodzie, które odciążają stawy, jednocześnie wzmacniając mięśnie i poprawiając równowagę. Gumy i piłki są używane do ćwiczeń wzmacniających, zwiększających elastyczność mięśni i stymulujących sensorykę. Wszystkie te sprzęty wspierają ogólną rehabilitację, zwiększają samodzielność oraz poprawiają jakość życia syna, niwelując jego deficyty rozwojowe.