Ślub to z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka. Zwieńczenie miłości oraz obietnica życia ze sobą, „dopóki śmierć nas nie rozłączy”. A po nim przychodzi czas na zabawę, czyli wesele, wspólne świętowanie tej doniosłej chwili. Oczywiście, zanim do tego dojdzie, trzeba poświęcić ogrom czasu na przygotowania. Niektóre panny młode przywiązują do tego taką wagę, że ze spokojnych, ugodowych, nieprzejmujących się drobiazgami kobiet stają się królowymi perfekcjonizmu, które każdy detal wyprowadza z równowagi. Jednak obecnie i panowie chcą mieć wpływ na to, co będzie się działo na tej (zazwyczaj) najdroższej imprezie w życiu. Nietrudno przy tym o spory. Zwłaszcza dotyczące tego, kogo zaprosić, a potem – jak usadowić gości przy biesiadnych stołach. W końcu nikt nie chce, aby uroczystość okazała się katastrofą, bo dwóch wujków nagle postanowiło pokłócić się o politykę…