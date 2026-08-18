We wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat oraz sposobu ich obliczania. Dotyczy on opłat, które są – jak wskazano w uzasadnieniu – naliczane za wykonywanie na wniosek osoby zainteresowanej czynności przewidzianych w przepisach prawa celnego w miejscu innym niż urząd celno-skarbowy lub poza czasem pracy urzędu celno-skarbowego.

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„Jest to jeden z wyjątków od reguły niepobierania opłat z tytułu przeprowadzania kontroli celnych lub innych form stosowania przepisów prawa celnego, jeżeli odbywa się to w godzinach pracy właściwych urzędów celnych (…). Odejście od tej reguły jest uzasadnione wyjątkowym, niestandardowym charakterem tych czynności. Opłaty są pobierane ze względu na dodatkową usługę świadczoną przez organ administracji w odpowiedzi na szczególną potrzebę wnioskującego. Stanowią zatem ekwiwalent za niestandardowe czynności i dodatkowe poniesione przez administrację koszty” – podano w uzasadnieniu.

Ministerstwo Finansów tłumaczy podwyżkę opłaty

Opłata ma zostać podniesiona z 30 zł obecnie do 60 zł po zmianie rozporządzenia. Wysokość opłaty nie była zmieniana od 1998 r.

„Dodatkowe obowiązki, wykonywane w odpowiedzi na szczególne potrzeby zainteresowanych podmiotów na ich wniosek, wiążą się z dodatkowym obciążeniem funkcjonariuszy. Aktualna stawka za te usługi jest ponad dwukrotnie mniejsza niż kwota przeciętnego uposażenia funkcjonariusza w przeliczeniu na godzinę służby” – przekazano w uzasadnieniu.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Podwyższona opłata będzie pobierana po wejściu w życie nowelizacji bez względu na to, kiedy wniosek w sprawie ponadstandardowych czynności został złożony.