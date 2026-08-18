Premier Donald
Kolejne wybory do Sejmu i Senatu mają odbyć się jesienią 2027 r. To wówczas wyborcy zdecydują, czy władzę przez następne cztery lata nadal będą sprawować ugrupowania tworzące obecną koalicję, czy też rząd powstanie z udziałem dzisiejszej opozycji. Możliwy jest również inny scenariusz polityczny, zakładający utworzenie przyszłego rządu przez część ugrupowań należących obecnie do koalicji oraz część partii znajdujących się dziś po stronie opozycyjnej.
W tym kontekście UCE Research na zlecenie Onetu zapytało respondentów o ocenę dotychczasowych działań gabinetu Donalda Tuska i perspektywę pozostania obecnej koalicji u władzy na następną kadencję.
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W sondażu UCE Research dla Onetu ankietowani usłyszeli pytanie: „Biorąc pod uwagę dotychczasowe działania rządu Donalda Tuska, czy obecna koalicja rządząca zasługuje, Pana/Pani zdaniem, na kolejną kadencję?”.
Zdecydowane poparcie dla kolejnej kadencji obecnie rządzących zadeklarowało 16 proc. uczestników badania. Odpowiedź „raczej tak” wybrało natomiast 23,8 proc. respondentów.
Łącznie 39,6 proc. ankietowanych opowiedziało się więc za tym, aby obecna koalicja otrzymała możliwość dalszego sprawowania władzy przez następne cztery lata.
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Przeciwnego zdania była większa grupa badanych. Odpowiedź „raczej nie” wskazało 16 proc. respondentów, natomiast 31,4 proc. wybrało wariant „zdecydowanie nie”. Oznacza to, że łącznie 47,4 proc. uczestników sondażu nie uważa, by obecna koalicja zasługiwała na kolejną kadencję.
Pozostałe 12,8 proc. badanych odpowiedziało, że trudno im rozstrzygnąć tę kwestię.
W rezultacie różnica pomiędzy przeciwnikami kolejnej kadencji obecnej koalicji a jej zwolennikami wynosi 7,8 pkt. proc. Jednocześnie ponad co ósmy respondent pozostaje niezdecydowany.
Badanie zostało przeprowadzone w dniach 14-16.08.2026 r. metodą CAWI, polegającej na realizacji ankiet internetowych wspomaganych komputerowo. Badanie zostało zrealizowane przez platformę analityczno-badawczą UCE RESEARCH dla Onetu na ogólnopolskiej próbie 1011 Polaków.
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