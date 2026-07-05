Większa przejrzystość finansowa oraz ścisła kontrola czasu pracy lekarzy to główne założenia propozycji legislacyjnych, nad którymi pracuje Kancelaria Prezydenta. To bezpośrednia odpowiedź na nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić m.in. w Warszawskim Szpitalu Południowym. Chodzi o sytuacje, w których procedury medyczne i prawne były pomijane.

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Własny pakiet reform systemowych zapowiedział również rząd premiera Donalda Tuska. Minister Zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda wraz z kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia ma przedstawić swoje propozycje szefowi rządu, a w środę możliwe są decyzje personalne.

Środowisko prezydenta uderza w rząd po aferze w Szpitalu Południowym

Prace po stronie prezydenckiej prowadzone są w ramach Rady Zdrowia, której przewodzi prof. Piotr Czauderna. Głównym celem przygotowywanych regulacji jest wdrożenie mechanizmów gwarantujących jawność informacji o wymiarze czasu pracy oraz zarobkach lekarzy. Do sprawy odniósł się sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski, krytycznie oceniając dotychczasowe działania rządu w sferze medycznej.

– Mamy za rządów Koalicji Obywatelskiej i premiera Tuska gigantyczny kryzys w ochronie zdrowia. Afera w Warszawskim Szpitalu Południowym jest tego jednym z dowodów, najbardziej dramatycznym i wyraźnym – powiedział Kolarski w rozmowie z RMF FM. Prezydencki minister dodał, że premier rządzi od jesieni 2023 r. i „dopiero teraz zaczyna się zabierać za rządzenie w obszarze ochrony zdrowia”. Według Kolarskiego obecne działania rządu wyglądają jak „reakcja na katastrofę, za którą sam odpowiada”.

Pytania o podpisy pod ustawami

Kancelaria Prezydenta analizuje także projekty, które zostały już przyjęte przez parlament w trybie pilnym po wybuchu afery w Warszawie. Dotyczą one m.in. zbierania danych o zarobkach lekarzy za pomocą numerów PESEL i numerów praw wykonywania zawodu. Prezydencki minister zapytany o poparcie dla tych rozwiązań wskazał, że ostateczne decyzje zależą od szczegółowych zapisów legislacyjnych.

– Są to narzędzia, które są konieczne w każdym dobrze działającym systemie – zaznaczył Wojciech Kolarski. Podkreślił również, że „kwestia transparentności to jedno z narzędzi walki z patologią w systemie finansów publicznych”.