Generał w piątkowej rozmowie z TVN24 odniósł się do słów szefa MSZ Radosława Sikorskiego, który po spotkaniu z ukraińskim ministrem Andrijem Sybihą stwierdził, że „dyplomacja woli ciszę”. Do rozmowy szefów dyplomacji doszło w Warszawie 3 lipca. Obie strony zapowiedziały deeskalację sporu, którego zarzewiem było nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek imienia „Bohaterów UPA” i późniejsze odebranie prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego przez Karola Nawrockiego.

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Gen. Polko zwrócił uwagę, że dyplomacja to „osiąganie celów strategicznych nie drogą wojenną, tylko drogą polityczną, czyli patrzenie na to, co jest za horyzontem”. Tego, jak mówił, w relacjach z Kijowem zabrakło. – Musi być normalna komunikacja, strategiczne myślenie i planowanie, a nie działanie ad hoc – podkreślił. Gdyby stały kontakt utrzymywano od początku, także między sztabami prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego, „wielu niezręczności udałoby się uniknąć”, bo istotą dyplomacji jest gaszenie sporów „w zarodku”, zanim wymkną się spod kontroli. Generał opowiedział się za rozmowami „w zaciszu gabinetów” i „wyprostowaniem pewnych ścieżek”, w tym tych dotyczących wspólnej historii.

Gen. Roman Polko: W konflikcie z Ukrainą zabrakło dyplomacji i strategicznego myślenia

Polko zwrócił uwagę na wojskowe skutki politycznego sporu. – Kiedy jest kłótnia na szczytach, to nie ma współdziałania między żołnierzami, bo dowódcy patrzą na swoich najwyższych przełożonych – mówił. – Jeżeli widzą, że coś dzieje się nie tak, to blokowane zostaje to, co jest kluczowe dla naszego bezpieczeństwa: wymiana informacji wywiadowczej i to ukraińskie know-how – czyli w jaki sposób działać, jak szukać Rosjan, jakie techniki, technologie czy taktyki są na nich skuteczne. To powinno być cały czas realizowane na szczeblu roboczym – stwierdził generał. Przypomniał też o odrzuconej przez Ukrainę propozycji przekazania MiG-ów-29 w zamian za systemy antydronowe. Kijów przekonuje, że polskie maszyny są przestarzałe.

Za największego beneficjenta konfliktu na linii Polska–Ukraina były dowódca jednostki GROM uznał Kreml. – Jedynym wygranym całej tej sytuacji w tej chwili jest Władimir Putin, ta władza kremlowska, która od początku prowadzi wojnę kognitywną, zgodnie z doktryną (Walerija) Gierasimowa – mówił. Jak dodał, celem jest podsycanie nastrojów. – Żeby budować konflikt, eskalować i szukać kolejnych agentów wpływu, po to, aby nie doprowadzić do jego wygaszenia – powiedział.

Generał zauważył, że na to zagrożenie zwracał uwagę już wcześniej. – Kiedy byłem w Radzie Bezpieczeństwa i Obronności prezydenta Andrzeja Dudy, od początku zwracałem na to uwagę, bo dla każdego było oczywiste, że Rosja najbardziej boi się wspólnych działań Ukrainy i Polski – powiedział. – Bo wtedy, kiedy działamy razem, jesteśmy silni i jesteśmy bezpieczniejsi – podkreślił.