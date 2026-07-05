W najnowszym stanowisku Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” stwierdza, iż negatywnie ocenia fakt, że podczas uroczystości wręczenia 29 czerwca 2026 r. dekretów nominacyjnych na stanowiska asesorskie oraz pierwsze stanowiska prokuratorskie po raz kolejny z rzędu nie wręczano nominacji na wyższe stanowiska służbowe w Prokuraturze.

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„Nie kwestionujemy tego, że podejmowanie decyzji kadrowych tego rodzaju jest wyłącznym uprawnieniem Ministra Sprawiedliwości, który nie musi ich tłumaczyć, tak jak wnioskowanie o powoływanie na te stanowiska to wyłączna kompetencja Prokuratora Krajowego. Uważamy jednak, że jedną z podstawowych zasad, jakimi powinni kierować się podejmujący decyzje kadrowe w Prokuraturze jest ich transparentność, tak aby obywatele mogli wiedzieć, jakie przesłanki merytoryczne uzasadniły nominację danej osoby na wyższe stanowisko służbowe oraz przeciwnie, dlaczego nieuwzględniono wniosku o taką nominację” – wskazano w stanowisku.

„Lex Super Omnia” o sytuacji w jednostkach prokuratury: nie ma obsadzonej wystarczającej liczby etatów

Dalej zwrócono uwagę, że trwający od wielu miesięcy brak nominacji na wyższe stanowiska służbowe w Prokuraturze, pomimo że jest zgodny z prawem, to z uwagi na brak podania jego powodów narusza zasadę transparentności. Podkreślono też, że „niezależnie od naruszenia zasady transparentności, ta niepokojąca sytuacja negatywnie wpływa na pracę Prokuratury, ponieważ wiele jednostek, w których oczekuje się na takie decyzje, nie ma obsadzonej wystarczającej liczby etatów”.

„Brak przepływu kadr, będący skutkiem braku nominacji na wyższe stanowiska służbowe, osłabia kadrowo jednostki wszystkich szczebli, szczególnie jednak jednostki najniższego szczebla, czyli prokuratury rejonowe. Jest tak dlatego, że prokuratorzy tych jednostek, nieotrzymujący nominacji na wyższe stanowiska służbowe, są delegowani do jednostek wyższego szczebla, co osłabia ich macierzyste jednostki, które nie mogą w tej sytuacji uzupełnić braków kadrowych. Takie, niekiedy wieloletnie, delegacje od lat krytykowaliśmy jako patologię” – pisze zarząd Stowarzyszenia „Lex Super Omnia”.

Na zakończenie wskazano, że „nietransparentność decyzji o braku nominacji na wyższe stanowiska służbowe oraz realne potrzeby jednostek Prokuratury wymagają wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji oraz pilnego rozpoznania zalegających w Ministerstwie Sprawiedliwości wniosków o nominacje”.