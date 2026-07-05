Rosyjskie siły zbrojne zignorowały zapewnienia Zełenskiego, twierdząc, że prowadzą operację likwidowania pozostałych jeszcze w Konstantynówce ognisk oporu, i zaproponowały wymianę szczątków poległych żołnierzy.

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Rosjanie twierdzą, że zajęli Konstantynówkę. Wołodymyr Zełenski: To kłamstwo

3 lipca rosyjscy dowódcy poinformowali Władimira Putina, że ich siły przejęły kontrolę nad miastem, do zajęcia którego Moskwa od dawna dążyła w ramach ofensywy w obwodzie donieckim. „Oczywiście to nieprawda. To tylko kolejne rosyjskie kłamstwo, próba wywołania jakiegoś echa w mediach” – napisał Zełenski w serwisie X. „Gdyby Konstantynówka znajdowała się pod kontrolą Rosji, to być może Putin nie miałby problemu ze spotkaniem się ze mną tam, aby znaleźć dyplomatyczny sposób na ostateczne zakończenie tej wojny” – dodał we wpisie, w którym informował o swojej rozmowie z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.

Tymczasem rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w wypowiedzi dla rosyjskiego radia wyśmiał propozycję spotkania wysuniętą przez Zełenskiego, twierdząc, że Konstantynówka jest już częścią Rosji, a zaproszenie Kremla skierowane do Zełenskiego na spotkanie z Putinem w Moskwie nadal pozostaje aktualne. W zeszłym miesiącu Zełenski zaproponował Putinowi bezpośrednie rozmowy jako krok w kierunku pokoju, ale od dawna odrzuca możliwość jakiegokolwiek spotkania w stolicy Rosji.

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Konstantynówka jest jednym z ukraińskich bastionów tworzących „pas twierdz” w Donbasie

Rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało oświadczenie, w którym w „związku z wyzwoleniem miasta Konstantynówki” przez wojska rosyjskie Moskwa jest gotowa przeprowadzić „akcję humanitarną mającą na celu przekazanie ciał zmarłych ukraińskich żołnierzy znajdujących się w tej miejscowości”. W oświadczeniu opublikowanym na Telegramie podano, że Kreml proponuje sześciogodzinne zawieszenie ognia w poniedziałek wokół miasta, aby umożliwić wymianę i daje Ukrainie czas na odpowiedź do południa 5 lipca.

Ukraińska obrona Donbasu Foto: PAP

Konstantynówka jest najbardziej na południe wysuniętą z czterech miejscowości tworzących linię obronną nazywaną „pasem twierdz”, która ma kluczowe znaczenie dla wysiłków Ukrainy zmierzających do utrzymania kontrolowanej jeszcze przez nią części silnie uprzemysłowionego regionu donieckiego. Analitycy twierdzą, że zdobycie miasta dałoby siłom rosyjskim przyczółek, z którego mogłyby one posuwać się na północ wzdłuż pasa obronnego, stanowiącego obecnie główną oś ich kampanii.

Rosyjskie siły zbrojne od pewnego czasu informowały o kontrolowaniu części Konstantynówki. Z kolei Ukraińcy przyznawali, że niewielkie grupy Rosjan pojawiają się na przedmieściach miasta, ale są likwidowane przez ukraińskich obrońców.