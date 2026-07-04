„Zaprzeczamy temu. To kolejne fałszywe twierdzenia” – oświadczył przedstawiciel ukraińskiego Sztabu Generalnego.

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Wcześniej ukraińska agencja Unian, powołując się na doniesienia rosyjskich mediów, informowała, że w piątek rosyjski przywódca Władimir Putin wysłuchał raportu szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej gen. Walerija Gierasimowa o całkowitym zajęciu przez wojska rosyjskie Konstantynówki w obwodzie donieckim na Ukrainie.

Kreml ogłasza całkowite opanowanie obwodu ługańskiego

Putin podziękował rosyjskiemu wojsku „za bohaterstwo i udaną pracę” – podał Unian.

Kreml ogłosił również całkowite opanowanie obwodu ługańskiego i kontynuację ofensywy wojsk rosyjskich w sąsiednim obwodzie donieckim.

Jak relacjonuje Unian, podczas spotkania Putina z Gierasimowem omówiono utworzenie „strefy bezpieczeństwa” w obwodach charkowskim i sumskim oraz plany bardziej aktywnej ofensywy latem. Putin miał też powiedzieć, że „im więcej Sił Zbrojnych Ukrainy będzie atakować rosyjską infrastrukturę, tym większa będzie strefa bezpieczeństwa, którą Rosja będzie musiała stworzyć”.

Eksperci z Instytutu Studiów nad Wojną o wypowiedziach Putina

W ubiegłym tygodniu eksperci z Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) stwierdzili, że Putin „wciąż wysuwa mocno przesadzone twierdzenia o rosyjskich postępach, co nie odpowiada realiom pola bitwy, aby zbudować narrację o wszechobecnym rosyjskim sukcesie militarnym”.

Przytoczyli jego wypowiedzi dotyczące operacji prowadzonych w obwodzie donieckim. Według Putina rosyjska armia zajęła większość miejscowości Łyman, dotarła do Mikołajiwki i jest ok. 4 km od Kramatorska. Jak ustalił ISW, siły rosyjskie utrzymują swoją obecność na 4,3 proc. obszaru Łymanu, obecnie znajdując się ok. 12 km od Mikołajiwki i 14 km od Kramatorska.

W wywiadzie telewizyjnym przywódca Rosji stwierdził, że jego żołnierze przejęli 96 proc. terytorium Konstantynówki, co w opinii amerykańskich ekspertów było nieprawdziwą informacją. Rosjanie utrzymywali bowiem swoją obecność jedynie na 36,96 proc. miasta i nie udało im się przejąć nad nim kontroli ani ustanowić trwałych pozycji. Konstantynówka jest jednym z miast tworzących tzw. pas twierdz w Donbasie. Obejmuje on także Drużkiwkę oraz Słowiańsk i Kramatorsk.