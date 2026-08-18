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„Rzecz w tym”: „PiS Light” to za mało? Morawiecki w paszczy lwa

Mateusz Morawiecki z pizzą w ręku na wrocławskim Jagodnie – osiedlu, które po wyborach w 2023 r. stało się symbolem mobilizacji wyborców ówczesnej opozycji. Były premier, dziś budujący własne środowisko polityczne, chce pokazać, że jego oferta jest czymś więcej niż PiS-em. Tyle że na razie trudno przekonać do tego wyborców spoza dawnego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. – „Morawiecki moim zdaniem jako takich wyborców tam nie znajdzie” – mówi w podcaście „Rzecz w tym” Michał Kolanko, dziennikarz „Rzeczpospolitej”.

Publikacja: 18.08.2026 17:00

Marzena Tabor-Olszewska, Michał Kolanko

Dlaczego były premier pojawił się właśnie na Jagodnie? Zdaniem Michała Kolanki był to przede wszystkim sygnał, że Mateusz Morawiecki chce dotrzeć do nowych wyborców prawicy i pokazać swoje środowisko jako coś innego niż PiS. Problem w tym, że mieszkańcy Jagodna należą do grupy, która w zdecydowanej większości głosowała przeciwko rządom Mateusza Morawieckiego.

– Morawiecki na dzisiaj nie pokazał, że jest czymś więcej niż „PiS Light” – mówi Kolanko. Jak dodaje, na razie nowe środowisko byłego premiera przede wszystkim przejmuje wyborców PiS, zamiast tworzyć nowy podział na polskiej scenie politycznej. – I na razie, dlatego moim zdaniem ma pięć, a nie piętnaście proc. – ocenia dziennikarz.

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