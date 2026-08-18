Dlaczego były premier pojawił się właśnie na Jagodnie? Zdaniem Michała Kolanki był to przede wszystkim sygnał, że Mateusz Morawiecki chce dotrzeć do nowych wyborców prawicy i pokazać swoje środowisko jako coś innego niż PiS. Problem w tym, że mieszkańcy Jagodna należą do grupy, która w zdecydowanej większości głosowała przeciwko rządom Mateusza Morawieckiego.

– Morawiecki na dzisiaj nie pokazał, że jest czymś więcej niż „PiS Light” – mówi Kolanko. Jak dodaje, na razie nowe środowisko byłego premiera przede wszystkim przejmuje wyborców PiS, zamiast tworzyć nowy podział na polskiej scenie politycznej. – I na razie, dlatego moim zdaniem ma pięć, a nie piętnaście proc. – ocenia dziennikarz.