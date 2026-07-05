Pod koniec maja 2026 r. w nowoczesnym kompleksie edukacyjnym „Sienież” mieszczącym się w podmoskiewskiej miejscowości Sołniecznogorsk zorganizowano zjazd Wszechrosyjskiego Forum Ekspertów Wyborczych. W ogromnej hali zebrali się urzędnicy prezydenckiej administracji, przedstawiciele głowy państwa w okręgach federalnych, socjologowie z państwowej sondażowni WICOM oraz członkowie Centralnej Komisji Wyborczej (CIK). Dwudniowe forum było poświęcone wrześniowym wyborom do Dumy.

Na jego zakończenie głos zabrał szef kremlowskiego departamentu analiz społecznych Aleksander Chariczew. Na początku zaznaczył, że Kreml zamierza zmniejszyć liczbę zarejestrowanych partii maksymalnie do 10 (obecnie 18). Następnie, powołując się na dane WICOM, stwierdził, że Jedna Rosja ma gwarancję zdobycia ponad 50 proc. głosów. Na drugim miejscu powinni znaleźć się komuniści z wynikiem 15 proc., a na trzecim Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji.