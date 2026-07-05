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Strażniczka fałszerstw Putina przed trudnym zadaniem. „Stanowisko jak wyrok śmierci”

Z czołowej obrończyni praw człowieka i krytyczki wojny w Czeczenii Ełła Pamfiłowa stała się wiernym żołnierzem rosyjskiego dyktatora. Ten dał jej teraz wyjątkowo trudne zadanie – w dobie wojny i sankcji zapewnić pożądany rezultat wyborów do Dumy.

Publikacja: 05.07.2026 06:00

Ełła Pamfiłowa na tle ekranu z wynikiem Władimira Putina w ostatnich wyborach prezydenckich (21 marc

Ełła Pamfiłowa na tle ekranu z wynikiem Władimira Putina w ostatnich wyborach prezydenckich (21 marca 2024 r.). Za granicą powszechnie uznano je za ordynarnie sfałszowane

Foto: AFP

Marcin Łuniewski

Pod koniec maja 2026 r. w nowoczesnym kompleksie edukacyjnym „Sienież” mieszczącym się w podmoskiewskiej miejscowości Sołniecznogorsk zorganizowano zjazd Wszechrosyjskiego Forum Ekspertów Wyborczych. W ogromnej hali zebrali się urzędnicy prezydenckiej administracji, przedstawiciele głowy państwa w okręgach federalnych, socjologowie z państwowej sondażowni WICOM oraz członkowie Centralnej Komisji Wyborczej (CIK). Dwudniowe forum było poświęcone wrześniowym wyborom do Dumy.

Na jego zakończenie głos zabrał szef kremlowskiego departamentu analiz społecznych Aleksander Chariczew. Na początku zaznaczył, że Kreml zamierza zmniejszyć liczbę zarejestrowanych partii maksymalnie do 10 (obecnie 18). Następnie, powołując się na dane WICOM, stwierdził, że Jedna Rosja ma gwarancję zdobycia ponad 50 proc. głosów. Na drugim miejscu powinni znaleźć się komuniści z wynikiem 15 proc., a na trzecim Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji.

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