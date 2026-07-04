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Lionel Messi. Być w najlepszym ze światów

Miami, miasto, które stało się dla Messiego trzecim azylem na kuli ziemskiej po Rosario i Barcelonie, to dla Argentyńczyka przystań nie tylko piłkarska – to także wielkie pole do robienia interesów.

Publikacja: 04.07.2026 06:00

Messi nie musi już potwierdzać swojej pozycji supergwiazdy futbolu, myśli więc o czasie, w którym je

Messi nie musi już potwierdzać swojej pozycji supergwiazdy futbolu, myśli więc o czasie, w którym jego życie będzie polegało na robieniu pieniędzy bez potrzeby grania w piłkę

Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Sebastián Fest, Alexandre Juillard

Fragment książki Sebastiána Festa i Alexandre’a Juillarda „Messi. Prawdziwa historia najlepszego piłkarza świata”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Prószyński, Warszawa 2026

Messi nie rozmawia o polityce, ale jego gesty mają charakter polityczny. W rodzinnym kraju zawsze trzymał się z daleka od peronizmu, w Hiszpanii zaś niejednokrotnie zawiódł nadzieje katalońskiego ruchu niepodległościowego. Obecnie, w jego nowym życiu w Miami, popieranie Partii Demokratycznej nie wchodziło w rachubę. Być gwiazdą Interu Miami, będącego własnością zatwardziałych kubańskich antykastrystów, i pojawić się z uśmiechem na zdjęciu z Bidenem? Za nic w świecie.

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