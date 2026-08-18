Badanie przeprowadzone pod kierownictwem naukowców zajmujących się zdrowiem ze Stanford University w Kalifornii – opublikowane w czasopiśmie naukowym „The Lancet Public Health” – wskazuje, że osoby po 60. roku życia są bardziej podatne na skutki ekstremalnych temperatur, niż wynikało z wcześniejszych analiz. W miarę dalszego ocieplania się klimatu coraz częstsze i dłużej utrzymujące się okresy skrajnych upałów mają stanowić dla nich szczególnie duże zagrożenie.

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Problem nie dotyczy jednak wyłącznie seniorów. Fale upałów mogą sprawić, że rosnąca liczba ludzi na całym świecie, niezależnie od wieku, będzie doświadczać tzw. stresu cieplnego, czyli sytuacji, w której organizm traci zdolność do skutecznego chłodzenia się. Taki stan wiąże się z ryzykiem poważnego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci. „Nasze wyniki sugerują, że po uwzględnieniu różnic w podatności poszczególnych grup wiekowych nieznośne upały będą występować na znacznie większą skalę i przez dłuższy czas, dotykając znacznie większej liczby osób, niż wcześniej sądzono” – zaznaczyli autorzy badania.

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Od dawna wiadomo, że osoby starsze są szczególnie narażone na skutki bardzo wysokich temperatur. Wraz z wiekiem ludzie mniej się pocą, podczas upałów ich serce musi pracować intensywniej, a naczynia krwionośne mają mniejszą zdolność rozszerzania się. Wszystko to ogranicza możliwości organizmu w zakresie utrzymywania odpowiedniej temperatury.

Zdaniem autorów badania wcześniejsze analizy nie uwzględniały jednak w wystarczającym stopniu różnic między osobami młodymi w wieku 15-39 lat, ludźmi w średnim wieku od 40 do 59 lat oraz osobami mającymi co najmniej 60 lat.

W poprzednich badaniach progi, przy których człowiek nie jest już w stanie zachować równowagi cieplnej, określano na podstawie wartości odpowiadających młodszym osobom, a następnie stosowano je również wobec pozostałych grup wiekowych. W rezultacie mogło to prowadzić do niedoszacowania zagrożenia dla seniorów, między innymi ryzyka zawałów serca.

Demograficzna bomba zegarowa: 2,1 miliarda zagrożonych do 2050 r.

Znaczenie problemu zwiększa nie tylko wzrost temperatur na świecie, lecz także zmiany demograficzne. Według przytoczonych w badaniu prognoz do 2050 r. liczba osób w wieku co najmniej 60 lat na świecie ma się podwoić i osiągnąć 2,1 mld.

Oznacza to, że problemy zdrowotne związane z upałami mogą dotykać coraz większej części tej grupy. Szczególnie narażone mają być osoby mieszkające w krajach o niskich i średnich dochodach, takich jak Indie i Pakistan.

„Stres cieplny będzie stawać się coraz bardziej powszechny wraz z globalnym ociepleniem we wszystkich grupach wiekowych. Przewiduje się, że osoby starsze będą doświadczać go znacznie częściej i na większym obszarze niż młodzi dorośli” – podkreślili autorzy badania.

Przepaść pokoleniowa. Dla seniora 1,5°C to jak 4°C dla młodych

Dr Simon Williams ze Swansea University, który zajmuje się wpływem wysokich temperatur na zdrowie, ocenił, że wyniki badania mają duże znaczenie. – To bardzo istotne badanie, którego wyniki sugerują, że fale upałów i narażenie na ekstremalne temperatury będą w nadchodzących latach coraz większym zagrożeniem dla zdrowia ludzi. W szczególności pokazuje ono, że fale upałów mają nierównomierny wpływ na zdrowie, a osoby starsze są szczególnie podatne – powiedział w rozmowie z dziennikiem „The Guardian”. Jak dodał, z badania wynika, że osoby starsze mogą być »narażone na szkodliwy i potencjalnie śmiertelny stres cieplny« już przy wzroście średniej temperatury na świecie o 1,5°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej. W przypadku młodszych dorosłych podobny poziom zagrożenia pojawiałby się przy ociepleniu o 4°C.

Autorzy badania wskazują również, że każdy kolejny stopień globalnego ocieplenia powoduje, iż około miliona dodatkowych osób zostaje w ciągu roku narażonych na co najmniej 180 godzin stresu cieplnego. Obciążenie to w nieproporcjonalnie dużym stopniu dotyczy właśnie osób starszych.

Jeżeli wzrost temperatur będzie postępował, niektóre obszary tropikalne i subtropikalne mogą – zdaniem naukowców – stać się niezdatne do zamieszkania, zwłaszcza dla seniorów.

Eksperci zaznaczają, że nowe ustalenia są alarmujące – to już bowiem kolejne badanie, które wskazuje, że ekstremalne upały stanowią bardzo realne zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza w starszej populacji.

Naukowcy wyjaśniają, że wysokie temperatury mogą pogarszać niektóre problemy zdrowotne częściej występujące u osób starszych. Jednocześnie wraz z wiekiem organizmowi coraz trudniej przystosowywać się zarówno do skrajnie wysokich, jak i niskich temperatur.