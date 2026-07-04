Turcja, członek NATO i sąsiad Iranu, wielokrotnie oskarżała Izrael o próby podważenia wynegocjowanego przez Pakistan irańsko-amerykańskiego porozumienia. - Uważnie śledzimy próby izraelskiej administracji, by zdyskredytować umowę (USA-Iran)- powiedział w sobotę Erdoğan podczas spotkania w Stambule z premierem Pakistanu Shehbazem Sharifem.

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Oświadczył, że obecnemu rządowi Izraela „nie wolno ponownie rozprzestrzeniać w naszym regionie zapachu prochu i krwi” i stwierdził, że żadne rozwiązanie, które nie opiera się na zaangażowaniu krajów regionu, nie będzie trwałe.

Erdoğan ogłosił również nowy plan współpracy z Pakistanem w sektorach energetycznym, transportowym, surowców mineralnych, technologii informatycznych i obronności - dodał portal dziennika „Jerusalem Post”.

Erdoğan ogłasza plan współpracy z Somalią i Pakistanem

W ostatnią środę francuski dziennik „Le Monde” poinformował, że Turcja pracuje nad stworzeniem w centralnej Somalii poligonu startowego dla rakiet balistycznych i kosmicznych. Ma on łączyć bazę startową dla satelitów tureckiego programu kosmicznego z poligonem testowym dla rakiet balistycznych dalekiego zasięgu.

Oficjalnie ogłoszony w grudniu 2025 r. w ramach partnerstwa technologicznego między Somalią a Turcją, plan budowy kosmodromu jest najważniejszym elementem trwającego dekadę projektu mającego na celu przekształcenie Somalii w wysuniętą bazę operacyjną.

Jego budowa jest ukoronowaniem 15 lat inwestycji politycznych, militarnych i gospodarczych Erdoğana, które umożliwiły Turcji zwiększenie zasięgu programu rakiet balistycznych, zwiększając potencjalne zagrożenie dla Izraela - zauważył izraelski dziennik.