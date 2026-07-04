Ławra Peczerska w Kijowie
„Uchwała została opracowana przez Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej i stanowi logiczną kontynuację realizacji projektu dotyczącego utworzenia Ukraińskiego Panteonu Narodowego. Dokument przewiduje: opracowanie koncepcji i struktury Panteonu przez UIPN, zapewnienie naukowo-metodycznego wsparcia procesu tworzenia Panteonu oraz określenie form upamiętnienia, przeprowadzenie dyskusji eksperckich i publicznych na tematy związane z utworzeniem i działalnością Panteonu” – napisał UIPN na Facebooku.
UIPN we współpracy z MSZ Ukrainy ma zapewnić weryfikację osób walczących o niepodległość Ukrainy i innych, które odegrały znaczącą rolę w kształtowaniu świadomości narodowej i tożsamości Ukraińców - przekazał dalej instytut. Weryfikacja ma objąć także ich pochowanych poza granicami kraju członków rodzin, jeśli także w ich przypadku wskazane będzie przeniesienie ich szczątków do Panteonu.
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Projekt architektoniczny na siedzibę tego obiektu zostanie przeprowadzony przez ukraińskie Ministerstwo Kultury, któremu podlega Narodowy Rezerwat Ławry Peczerskiej. Utworzenie, zagospodarowanie, utrzymanie Panteonu będzie finansowane ze środków budżetu państwa oraz z innych źródeł dopuszczonych przez prawo.
Ławra Peczerska - to położony w Kijowie kompleks sakralny, jedno z najważniejszych miejsc prawosławia i obiekt o wyjątkowej wartości dla światowego dziedzictwa kultury.
1 lipca Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy uchwaliła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, której projekt przedłożył trzy dni wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski. Przewodniczący parlamentu Rusłan Stefanczuk oświadczył, że w Panteonie znajdą się „najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego”.
Deputowany Mykyta Poturajew, jeden z inicjatorów projektu ustawy, powiedział PAP w poniedziałek, że nie ma jeszcze listy działaczy, którzy mogą znaleźć się w Panteonie. Nie wykluczył jednak, że może być tam umieszczony np. Stepan Bandera.
Decyzja w sprawie Panteonu Narodowego zapadła w trakcie trwającego sporu polsko-ukraińskiego o kwestie historyczne, w tym o upamiętnianie Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i związanych z nią postaci, ostatnio poprzez nadanie przez Zełenskiego imienia „Bohaterów UPA” jednej z jednostek wojskowych.
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UPA pozostaje jednym z najbardziej spornych tematów w relacjach polsko-ukraińskich. Według polskich historyków w lipcu 1943 r. oddziały UPA przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków na Wołyniu, co stało się kulminacją zbrodni określanej w Polsce jako ludobójstwo wołyńskie. Za sprawców uznawani są członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Stepana Bandery oraz podporządkowanej jej UPA.
Zgodnie z projektem ustawy w Panteonie będzie można uhonorować pamięć osób, które pełniły funkcje głów państwa lub stanowiska z nimi równorzędne w Rusi, Królestwie Rusi, Ukraińskim Państwie Kozackim (Wojsku Zaporoskim), Ukraińskiej Republice Ludowej, Zachodnioukraińskiej Republice Ludowej, Państwie Ukraińskim oraz Karpackiej Ukrainie.
Uhonorowani mogą być też prezydenci Ukrainy, z wyjątkiem tych, którzy zgodnie z konstytucją zostali usunięci z urzędu w drodze impeachmentu, oraz osoby, które pełniły funkcje naczelnych dowódców lub stanowiska z nimi równorzędne w siłach zbrojnych Ukraińskiej Republiki Ludowej, Armii Halickiej (Ukraińskiej Armii Halickiej), organizacji obrony narodowej „Sicz Karpacka” oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA).
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Projekt ustawy przewiduje też możliwość uhonorowania naczelnych dowódców Sił Zbrojnych Ukrainy z okresu wojny o niepodległość, a także osób, które wniosły historycznie istotny wkład w odzyskanie i odbudowę niepodległego państwa ukraińskiego, ochronę jego suwerenności i integralności terytorialnej, kształtowanie narodu ukraińskiego, rozwój wojska, kultury, sztuki, nauki, sportu, ukraińskiego języka literackiego, społeczeństwa obywatelskiego lub religii.
W Panteonie będą mogli zostać uhonorowani również laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie nauki lub literatury, a także naukowcy i przedstawiciele kultury o światowej renomie, którzy byli obywatelami Ukrainy albo urodzili się lub mieszkali na terytorium Ukrainy, bądź których działalność była związana z Ukrainą.
W wyjątkowych przypadkach, gdy wraz z daną osobą pochowani są członkowie jej najbliższej rodziny (pierwszego stopnia pokrewieństwa), jej szczątki będą mogły zostać uroczyście przeniesione do Panteonu razem z nimi.
W maju władze ukraińskie sprowadziły do kraju i pochowały na Narodowym Cmentarzu Wojskowym pod Kijowem prochy jednego z działaczy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) Andrija Melnyka i jego małżonki.
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