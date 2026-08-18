„Zełenski złożył w parlamencie wnioski dotyczące nominacji Chmary i Sybihy. Jutro odbędzie się głosowanie nad kandydaturami dwóch ministrów: ministra obrony i ministra spraw zagranicznych” – napisał Żełezniak w komunikatorze Telegram.

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Według deputowanego, głosowanie w sprawie mianowania dwóch ministrów – ministra obrony i ministra spraw zagranicznych – ma się odbyć w środę, 19 sierpnia.

Jewhenij Chmara kandydatem na ministra obrony Ukrainy

16 lipca Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy, na wniosek nowo mianowanego premiera Serhija Koreckiego, zatwierdziła skład Rady Ministrów Ukrainy. Jednocześnie w ramach tzw. kwoty prezydenckiej nie mianowano ministra spraw zagranicznych ani ministra obrony; nie wpłynęły żadne wnioski dotyczące tych kandydatur.

20 lipca rząd powierzył tymczasowe pełnienie obowiązków ministra obrony Ukrainy Jewhenowi Chmarze, którego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski 17 lipca odwołał z pełnienia obowiązków szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz ze stanowiska dowódcy Centrum Operacji Specjalnych „A” SBU. Obowiązki ministra spraw zagranicznych powierzono Andrijowi Sybisze, który kierował resortem dyplomacji w poprzednim składzie rządu.

Dymisja Mychajła Fedorowa wywołała protesty w Kijowie

Chmara obejmie stanowisko po Mychajle Fedorowie – najmłodszym ministrze obrony w historii Ukrainy, który opowiadał się za prowadzeniem wojny z użyciem zaawansowanych technologii. Dymisja Fedorowa nastąpiła niespodziewanie, kilka dni po ogłoszeniu przez prezydenta Zełenskiego odwołania premierki Julii Swyrydenko i jej gabinetu ministrów.

23 lipca Zełenski poinformował, że zaproponował Fedorowowi kilka stanowisk, w tym stanowisko wicepremiera ds. innowacji wojskowych. Portal Ukraińska Prawda przekazał, że Fedorow oświadczył, że zgodzi się wyłącznie na przywrócenie go na stanowisko szefa resortu obrony. Ponad miesiąc w Kijowie trwają protesty przeciwko odwołaniu Fedorowa ze stanowiska ministra obrony.