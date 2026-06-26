Ankara, 13 czerwca. Protest przeciwko zbliżającemu się szczytowi NATO. Hasło na transparencie: „NATO zabija dzieci w Palestynie i Iranie. Stop okupacji. NATO precz”
Organizacje broniące wolności słowa alarmują, że wydarzenie jest wykorzystywane jako pretekst do ograniczania praw obywatelskich.
We wtorek turecka policja zatrzymała 225 osób, w tym nauczycieli akademickich, pedagogów oraz działaczy społecznych. Władze uzasadniają działania podejrzeniami o powiązania z organizacjami uznawanymi za terrorystyczne. Wśród zatrzymanych znalazła się także 79-letnia aktywistka ekologiczna.
Prokuratorzy stwierdzili, że 56 z aresztowanych to domniemani członkowie tak zwanego Państwa Islamskiego, a 35 to członkowie Rewolucyjnej Partii Wyzwolenia Ludu/Frontu (DHKP-C), komunistycznej grupy uznawanej przez Turcję za organizację terrorystyczną, która przyznała się do odpowiedzialności za wcześniejsze ataki.
Równolegle wprowadzono szerokie restrykcje w stolicy. W Ankarze zakazano organizowania zgromadzeń publicznych, konferencji prasowych, egzaminów oraz rozwieszania plakatów. Do zabezpieczenia miasta skierowano około 40 tysięcy funkcjonariuszy policji.
Kontrowersje wzbudza również decyzja o odmowie akredytacji dla niezależnych tureckich dziennikarzy, którzy chcieli relacjonować szczyt NATO zaplanowany na 7–8 lipca. Jak poinformował Uraz Kaspar z Międzynarodowego Instytutu Prasowego, decyzje te nie zostały w żaden sposób uzasadnione.
Wśród odrzuconych wniosków znajdują się te, które złożyli przedstawiciele mediów krytycznych wobec rządów Erdoğana.
Rzeczniczka NATO Allison Hart podkreśliła, że Sojusz opiera się na ocenach państwa-gospodarza w kwestii dopuszczenia dziennikarzy. Dodała jednak, że NATO pozostaje w kontakcie z tureckimi władzami i zaznaczyła, iż obecność mediów na tego typu wydarzeniach ma kluczowe znaczenie.
Działacze na rzecz wolności mediów zarzucają NATO unikanie odpowiedzialności. Ich zdaniem Sojusz nie może całkowicie przenosić decyzji na państwo organizujące wydarzenie.
– Każda odmowa powinna być jasno uzasadniona i przejrzysta – podkreślił Kaspar.
Międzynarodowy Instytut Prasowy wraz z 14 organizacjami wystosował list do sekretarza generalnego NATO Marka Rutte, wzywając do ponownego rozpatrzenia decyzji akredytacyjnych.
Dziennikarka Işın Eliçin z niezależnej stacji Halk TV, której odmówiono wstępu, wskazała, że brak przejrzystości ogranicza dostęp opinii publicznej do rzetelnych informacji o działaniach NATO.
„Kiedy autorytarny [rząd] organizuje szczyt, otrzymuje się arbitralne akredytacje medialne i ponad 200 osób zatrzymanych w ramach jakiejś »operacji prewencyjnej«” – napisał w mediach społecznościowych Nacho Sánchez Amor, główny ustawodawca Parlamentu Europejskiego ds. Turcji. „Niestety, nic z tego nie spędza Rutte snu z powiek”.
Krytyczne głosy pojawiają się również wewnątrz samego Sojuszu. Jeden z dyplomatów NATO przyznał anonimowo, że szczyt nie powinien być wykorzystywany jako pretekst do represji.
Inny przedstawiciel Sojuszu zaznaczył, że sytuacja jest monitorowana, a kwestie te są regularnie poruszane w kontaktach dwustronnych z Turcją.
Według źródeł dyplomatycznych NATO prowadzi rozmowy z Ankarą w sprawie ponownej analizy listy akredytowanych dziennikarzy.
Rząd w Ankarze nie odniósł się do sprawy.
Turcja zajmuje 163. miejsce na 180 krajów w rankingu wolności prasy Reporterów bez Granic, co jest najgorszym wynikiem wśród wszystkich państw NATO. Jednocześnie należy do krajów z najwyższą liczbą uwięzionych dziennikarzy w Europie – ustępuje jedynie Azerbejdżanowi i Rosji.
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