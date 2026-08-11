Rankiem 11 sierpnia zmarł Aleksander Milinkiewicz – białoruski polityk i działacz społeczny, który w 2006 roku był kandydatem demokratycznej opozycji w wyborach prezydenckich. O jego śmierci poinformowała rodzina.

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W listopadzie 2025 roku Milinkiewicz przeszedł skomplikowaną operację. Przez dłuższy czas pozostawał w ciężkim stanie.

Milinkiewicz kandydatem opozycji w wyborach prezydenckich na Białorusi

W latach 90. Milinkiewicz był zastępcą przewodniczącego miejskiego komitetu wykonawczego w Grodnie. W wyborach prezydenckich w 2001 roku kierował sztabem wyborczym Siemiona Domasza.

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W 2005 roku demokratyczne siły Białorusi wyłoniły Milinkiewicza jako swojego wspólnego kandydata w wyborach prezydenckich w 2006 roku.

Według oficjalnych wyników wyborów otrzymał około 6 proc. głosów i zajął drugie miejsce za Aleksandrem Łukaszenką.

Po wyborach, w 2006 roku, Milinkiewicz stanął na czele ruchu „Za Wolność”. Kierował nim do 2016 roku.