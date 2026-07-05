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„Borgia. Wydanie jubileuszowe”: Obrazoburczy Rzym

To komiks piękny, wystawny, bezwstydny – i właśnie dlatego tak kłopotliwie fascynujący.

Publikacja: 05.07.2026 15:00

„Borgia. Wydanie jubileuszowe”, scen. Alejandro Jodorowsky, rys. Milo Manara, wyd. Scream

„Borgia. Wydanie jubileuszowe”, scen. Alejandro Jodorowsky, rys. Milo Manara, wyd. Scream

Foto: mat.pras.

Michał Chudoliński

„Borgia” nie jest lekcją historii, lecz operą grzechu. Alejandro Jodorowsky bierze dzieje rodu, który stał się synonimem kościelnej dekadencji, i przerabia je na brutalny spektakl o narodzinach nowoczesnej władzy: cynicznej, rodzinnej, mafijnej. Rzym roku 1492 nie przypomina tu centrum chrześcijańskiego świata. To miasto żądzy, korupcji i strachu, arena, na której Rodrigo Borgia wspina się ku tiarze papieskiej z determinacją gangstera i spokojem człowieka, który dawno przestał wierzyć w Boga, ale świetnie rozumie wartość religijnego symbolu.

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