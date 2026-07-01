Lokalne media podały, że do wypadku doszło na trasie łączącej miasta Konya i Antalya. Ok. godz. 5.00 w okolicy miejscowości Guclukoy samochód osobowy zderzył się z autokarem, którym podróżowało 30 obywateli Polski.

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Z dostępnych doniesień wynika, że kierowca osobówki z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia. Mężczyzna zginął na miejscu.

Zderzenie samochodu z autokarem wiozącym Polaków. Wypadek w Turcji

W wyniku uderzenia autokar wycieczkowy przewrócił się na prawy bok. Turecki portal Habertürk poinformował, że dwanaście osób podróżujących autobusem zostało rannych i przewiezionych do szpitali w miastach Manavgat i Alanya.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór w rozmowie z Polsat News powiedział, że dwunastu Polaków trafiło do szpitali z lekkimi obrażeniami. Dodał, że polski konsul pozostaje w kontakcie z organizatorami wycieczki, z lokalnymi służbami oraz z placówkami medycznymi, do których trafili Polacy.

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Antalya to miasto leżące nad zatoką Antalya na Morzu Śródziemnym, u podnóży gór Taurus. To popularny także wśród Polaków wakacyjny kurort, który w 2018 r. znajdował się w pierwszej dziesiątce najczęściej odwiedzanych miast na świecie.