Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabrał głos na forum obronnym, zorganizowanym na marginesie dwudniowego szczytu NATO w Ankarze. Ukraiński polityk odniósł się m.in. walki za pomocą bezzałogowych statków powietrznych.

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Mówił, że drony oraz technologia umożliwiająca prowadzenie działań zbrojnych na odległość to rewolucyjna zmiana w sposobie prowadzenia wojny.

Wołodymyr Zełenski apeluje o przyjęcie Ukrainy do NATO

Zełenski powiedział, że w czerwcu ukraińskie siły zbrojne wyeliminowały blisko 28 tys. rosyjskich żołnierzy, podkreślając jednocześnie, że większość z nich została zaatakowana przez drony. Według niego, na Ukrainie wskaźnik przechwytywania rosyjskich bezzałogowców wzrósł do ponad 90 proc.

– Z całym szacunkiem, żaden inny kraj nie ma możliwości obrony przed dronami bojowymi na taką skalę – przekonywał. – Realia tej wojny zmusiły nas do stworzenia jej i obecnie bronimy się przed setkami ataków dronów, każdego dnia i każdej nocy – kontynuował.

W Ankarze Wołodymyr Zełenski kolejny raz apelował o przyjęcie Ukrainy do NATO. Przekonywał, że rozszerzenie Sojuszu o Ukrainę „ma sens”. – Już teraz uważamy się nawzajem za wiarygodnych partnerów i naturalnym krokiem byłoby, gdybyśmy stali się częścią jednej wspólnej wspólnoty bezpieczeństwa – mówił. – Faktem jest, że przez długi czas będziemy pozostawać w pobliżu źródła problemu, Rosji – mówił. Według niego, Ukraina w NATO byłaby źródłem „nadzwyczajnych zdolności obronnych”.

Zełenski wzywa do produkcji pocisków antybalistycznych

Prezydent Ukrainy przekonywał w wystąpieniu, że jego kraj dysponuje największym i najbardziej zaawansowanym potencjałem w dziedzinie dronów bojowych na świecie. Twierdził, że Kijów oferuje technologię swoim partnerom w ramach porozumień dronowych.

– To, co musimy jeszcze w Europie zrobić, to zbudować silną obronę przed rosyjskimi pociskami balistycznymi – oświadczył we wtorek Zełenski, oceniając, że to duże wyzwanie i „ostatnia duża przewaga Rosji”. Ocenił, że Europa pilnie potrzebuje własnych zdolności w zakresie produkcji systemów przeciwbalistycznych i pocisków do nich. Ukraiński polityk stwierdził, że amerykański system Patriot jest doskonały, ale obecne możliwości produkcyjne nie wystarczają, by pokryć rosnący popyt.

W Ankarze Wołodymyr Zełenski apelował też do sojuszników Ukrainy o to, by jednym z kluczowych uzgodnień szczytu NATO było „więcej determinacji” i „więcej decyzji” w sprawie obrony powietrznej. – Zachęcam wszystkich państwa i wszystkich naszych parterów z NATO do ścisłej współpracy z Ukrainą w celu rozwijania nowoczesnych zdolności obronnych i ochrony przed każdym rodzajem zagrożenia ze strony dronów – powiedział.

Wołodymyr Zełenski do szefa NATO: Ukraina potrzebuje jak najwięcej pocisków do systemów Patriot

Po zakończeniu kilkunastominutowego wystąpienia Wołodymyr Zełenski spotkał się przed kamerami z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Szef Sojuszu pochwalił działania ukraińskiego wojska, podkreślając przy tym skuteczne uderzenia na obiekty sektora energetycznego i obronnego w głębi Rosji oraz osłabianie rosyjskiej gospodarki. Odnosząc się do rosyjskich strat na froncie Rutte podkreślił, że rządzący Rosją Władimir Putin jest gotów poświęcać dziesiątki tysięcy ludzi każdego miesiąca, by osiągnąć swoje cele. Dodał, że konieczne jest wzmocnienie obrony powietrznej Ukrainy, by Ukraińcy mogli lepiej chronić swoje miasta i kluczowe obiekty.

– Dzisiaj ważne jest znalezienie sposobu na to, by jak najszybciej zdobyć jak najwięcej pocisków do systemów Patriot. To najważniejsza rzecz, o której będziemy rozmawiać – oświadczył Zełenski, zapowiadając, że sprawa rakiet będzie jednym z tematów jego zaplanowanej na środę rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem. – To dla nas palący temat – zaznaczył.

Zełenski dziękował szefowi NATO za pomoc w zapewnieniu Ukrainie pocisków PAC-2 i PAC-3 do Patriotów ze Stanów Zjednoczonych. – Widzimy słabość Rosji, ale to za mało. Potrzebujemy więcej presji, więcej środków antybalistycznych i więcej sankcji na Rosję – zakończył.