W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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NATO stawia na zbrojenia. Czy to wystarczy Donaldowi Trumpowi?

Rozpoczęty w Ankarze szczyt NATO odbywa się w cieniu napięć między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Donald Trump po raz kolejny skrytykował europejskich sojuszników za zbyt niskie wydatki na obronność, dlatego pierwszy dzień spotkania przyniósł serię wielomiliardowych kontraktów zbrojeniowych.

Ogłoszono m.in. zakup 10 samolotów wczesnego ostrzegania GlobalEye, utworzenie wspólnej floty transportowej NATO czy porozumienie między Lockheed Martin i Rheinmetall dotyczące produkcji pocisków ATACMS w Niemczech. Mimo imponującej wartości podpisanych umów nie jest jednak pewne, czy przekonają one amerykańskiego prezydenta, który oczekuje przede wszystkim trwałego wzrostu wydatków obronnych państw europejskich. W tym kontekście coraz większe znaczenie mają zapowiedzi Niemiec, które planują zwiększyć nakłady na obronność do 3,5 proc. PKB do 2030 r.. Podobny kierunek od dłuższego czasu realizują również Polska oraz państwa bałtyckie.

Czytaj więcej Polityka Szczyt NATO w Ankarze. Donald Trump robi prezent prezydentowi Turcji Turcja ma przejąć więcej odpowiedzialności w NATO za bezpieczeństwo Europy. Donald Trump pojechał na szczyt sojuszu w Ankarze, bo ceni sobie lojaln...

Pracownicy 50+ coraz mniej zmotywowani do pozostania na rynku pracy

Zmiany demograficzne sprawiają, że doświadczeni pracownicy stają się dla firm coraz cenniejsi. Jak opisuje Aleksandra Fandrejewska w „Rzeczpospolitej”, badanie SHARE pokazuje jednak, że jedynie 21 proc. osób po 50. roku życia deklaruje zadowolenie z pracy. Ponad jedna czwarta narzeka na zmęczenie fizyczne, a co czwarty pracownik czuje, że jego zaangażowanie nie jest odpowiednio doceniane.

Eksperci podkreślają, że przy starzejącym się społeczeństwie przedsiębiorstwa powinny znacznie mocniej inwestować w zarządzanie wiekiem, poprawę warunków pracy oraz programy wspierające aktywność zawodową starszych pracowników. Równocześnie coraz częściej powraca dyskusja o zachętach do dłuższej pracy i przyszłości wieku emerytalnego, z którą mierzy się dziś wiele europejskich państw.

Czytaj więcej Rynek pracy Pracownicy 50+ stają się coraz cenniejsi dla firm Zmiany demograficzne powodują, że przedsiębiorcom coraz bardziej będzie zależało na tym, by osoby powyżej 50. roku życia nie odchodziły z pracy nat...

Francja szuka oszczędności, by uspokoić rynki

Francuski minister finansów Roland Lescure zapowiedział dodatkowe cięcia wydatków budżetowych o 3,5 mld euro jeszcze w tym roku. Celem jest ograniczenie deficytu do 5 proc. PKB i uspokojenie inwestorów oraz agencji ratingowych, które coraz częściej zwracają uwagę na szybko rosnące koszty obsługi francuskiego długu.

Czytaj więcej Polityka Diabelski wybór Francuzów. W finale mogą zostać tylko radykałowie Na rok przed wyborami prezydenckimi zgłosiło się już 35 kandydatów. Perspektywa przejścia do drugiej tury przywódców skrajnej prawicy i lewicy z ic...

Meta walczy z gigantycznymi roszczeniami

Meta poinformowała, że roszczenia amerykańskich stanów związane z wpływem Facebooka i Instagrama na zdrowie psychiczne użytkowników sięgają aż 1,4 bln dol.. Zdaniem spółki kwota jest całkowicie nieproporcjonalna i zbliżona do jej obecnej kapitalizacji giełdowej. Na warszawskiej giełdzie uwagę inwestorów przyciąga z kolei sektor handlowy. Żabka od początku roku zyskała ponad 23 proc., wyprzedzając pod względem kapitalizacji Dino i zbliżając się do wyceny LPP. Eksperci wskazują, że mimo słabszych danych o konsumpcji część spółek handlowych nadal pozostaje w centrum zainteresowania rynku.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.