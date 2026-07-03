Premier stwierdził również, że od wszystkich osób pełniących najwyższe funkcje państwowe oczekuje zachowania „najwyższych standardów przejrzystości”. Jak wskazał, kwestie związane z zamówieniami dla wojska mają szczególny charakter, ponieważ dotyczą nie tylko ogromnych środków publicznych, ale także bezpieczeństwa państwa.

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Premier zwrócił uwagę, że wartość kontraktów realizowanych w obszarze obronności liczona jest w setkach miliardów złotych, dlatego wszelkie informacje o próbach wywierania wpływu na procesy decyzyjne muszą zostać dokładnie zbadane.

– Zarekomendowałem także ministrowi obrony narodowej, aby w sposób jednoznaczny przeciął wszelkie ryzyka związane z praktykami lobbystycznymi – poinformował Donald Tusk podczas piątkowej konferencji prasowej.

Tusk o spotkaniu Dudy z gen. Kuptelem

Szef rządu ocenił, że „to, co były prezydent Andrzej Duda zrobił jako lobbysta jednej z firm, która w konsekwencji ubiega się o kontrakty państwowe w związku z planami budowy fabryki mającej produkować rakiety na ukraińskiej licencji – mówię o tej nieszczęsnej, lobbystycznej wizycie pana Dudy w Agencji Uzbrojenia – to praktyki niedopuszczalne”.

– Nawet jeśli projekt miał ręce i nogi, to został skompromitowany przez takie, pozostające poza wszelkimi standardami, praktyki lobbystyczne. Oczekiwalibyśmy od byłego prezydenta zupełnie innych zachowań – zaznaczył Tusk.

Premier podkreślił, że nie kierują nim żadne osobiste emocje, ale przypomniał jednocześnie, że „mówimy o ważnych sprawach – ile emocji towarzyszyło SAFE, ile emocji towarzyszy wydatkom na obronę” - informuje PAP.

Premier wskazał, że „mamy dość wysoki deficyt, a sytuacja finansowa państwa jest dość napięta”. – Wydajemy rekordowe kwoty na obronę i to wszystko musi być absolutnie czyste jak kryształ, jak łza – zaznaczył. Zdaniem Tuska „firma, która uznała, że pan Duda będzie świetnym lobbystą, może sobie rzeczywiście pogratulować, bo właśnie straciła szansę”. – Apeluję do wszystkich, aby nie szukali tego typu dróg, bo to do niczego sensownego nie doprowadzi – podsumował szef rządu.

Szef rządu poinformował również, że odpowiednie służby zostały zawiadomione o okolicznościach spotkania i prowadzą czynności wyjaśniające. Jednocześnie zaznaczył, że na obecnym etapie nie formułuje żadnych bezpośrednich oskarżeń pod adresem prezydenta Andrzeja Dudy.

Sprawa dotyczy spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z gen. Arturem Kuptelem, o którym informowała wcześniej „Rzeczpospolita”. Według tych doniesień służby zostały poinformowane o przebiegu rozmów i analizują wszystkie okoliczności zdarzenia.

Kontrakty zbrojeniowe warte 700 mld zł

Łączna wartość wszystkich kontraktów nadzorowanych i realizowanych przez Agencję Uzbrojenia wynosi 700 mld zł. To gigantyczne pieniądze, dlatego naturalne jest, że wokół nich pojawiają się różne osoby – powiedziała w TVN24 wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

„Rzeczpospolita” ujawniła, że w spotkaniu byłego prezydenta z gen. Arturem Kuptlem chciał uczestniczyć również założyciel ZEN.COM Dawid Rożek. Został jednak wyproszony ze spotkania.

– Wszystkie procedury zadziałały. Gen. Kuptel od razu złożył meldunek do służb. Służby zostały poinformowane zarówno o samym spotkaniu, jak i o jego przebiegu – powiedziała w TVN24 wiceszefowa MON i pełnomocniczka rządu ds. wzmocnienia odporności państwa Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Andrzej Duda w radzie nadzorczej fintechu ZEN.COM

Andrzej Duda od października 2025 r. jest członkiem rady nadzorczej fintechu ZEN.COM. Jak informuje PAP, UAB ZEN.COM to spółka założona na Litwie przez Polaków.

W czerwcu Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła postępowanie dotyczące działalności operatora płatności ZEN.COM. Jak poinformowano, dotyczy ono „udzielenia pomocy do popełnienia przestępstw polegających na uczestnictwie osób przebywających na terytorium RP w zagranicznych grach hazardowych poprzez udostępnienie tym osobom systemu płatności elektronicznych ZEN, a tym samym umożliwienie im dokonywania wpłat środków pieniężnych na rzecz podmiotów urządzających zagraniczne gry hazardowe”.