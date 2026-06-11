Projekt ustawy, którego pierwsze czytanie zakończyło się w środę na komisjach senackich, wiąże się z wykonaniem unijnego rozporządzenia z 2024 r. Unia chce w ten sposób zwiększyć przejrzystość reklamy politycznej, zwłaszcza takiej, która w internecie może docierać do wyborców bez jasnej informacji, kto za nią stoi i dlaczego została skierowana właśnie do nich.

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Rozporządzenie dotyczy m.in. tego, jakie informacje o reklamie politycznej trzeba gromadzić i ujawniać. Jak czytamy w uzasadnieniu, chodzi o „gromadzenie, zatrzymywanie, ujawnianie i publikowanie informacji” związanych ze świadczeniem takich usług. Co istotne, przepisy obejmują też targetowanie, czyli kierowanie reklam do konkretnych grup odbiorców, np. na podstawie ich wieku, miejsca zamieszkania, zainteresowań lub innych danych wykorzystywanych w internecie. Celem tych regulacji jest m.in. ochrona prawa do prywatności i danych osobowych.

Za reklamy polityczne nie są natomiast uznawane opinie polityczne ani treści redakcyjne, chyba że za ich przygotowanie, publikację, promocję lub rozpowszechnienie przewidziano wynagrodzenie.

Problem mikrotargetowania

Tłem dla takich regulacji, o czym podczas prac nad projektem mówił m.in. wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka, jest sprawa Cambridge Analytica, która stała się przykładem wykorzystywania danych z platform społecznościowych do wpływania na decyzje wyborców za pomocą mikrotargetowania. Firma ta była łączona z kampaniami wyborczymi w USA, referendum brexitowym oraz kampaniami politycznymi w innych państwach, co w Unii Europejskiej wzmocniło przekonanie, że platformy i reklama polityczna wymagają ściślejszego nadzoru.

Problematyczną reklamą polityczną może być np. sponsorowany przekaz w internecie, który formalnie wygląda jak neutralna informacja lub zwykły post, ale w rzeczywistości promuje partię, kandydata lub stanowisko polityczne. Istotne jest jednak to, by odbiorca takiej reklamy wiedział, kto za taki przekaz zapłacił, kto go rozpowszechnia i czy reklama trafiła właśnie do niego, ponieważ system reklamowy wykorzystał dane o jego zachowaniu, profilu lub zainteresowaniach.

Urzędy sprawdzą, PKW ukarze

Senacka propozycja zakłada, że centralną rolę w tym obszarze będzie pełnić Państwowa Komisja Wyborcza. PKW ma być krajowym punktem kontaktowym, publikować informacje wymagane przez unijne przepisy, otrzymywać informacje o wszczynanych postępowaniach i wydawanych decyzjach, a także nakładać administracyjne kary pieniężne za naruszenie przepisów dotyczących reklamy politycznej.

Zadania związane z nadzorem mają być jednak rozpisane na kilka instytucji. Prezes UKE ma zajmować się przedsiębiorcami komunikacji elektronicznej, KRRiT – dostawcami usług medialnych i platformami udostępniania wideo, UOKiK – pozostałymi podmiotami, a UODO – sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych i ich przetwarzania na potrzeby targetowania reklamy politycznej. W okresie kampanii wyborczej i ciszy wyborczej organem właściwym w sprawach nadzorowania przestrzegania rozporządzenia ma być także PKW. Postępowanie ma być wszczynane z urzędu albo na wniosek przedsiębiorcy lub osoby fizycznej i prowadzone na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego.

Po stwierdzeniu naruszenia właściwy organ będzie mógł zastosować środki przewidziane w unijnym rozporządzeniu, a w poważniejszych przypadkach wystąpić do PKW o nałożenie kary, choć PKW nie będzie takim wnioskiem związana.

PKW przeciwna nowym zadaniom

Z opinii Państwowej Komisji Wyborczej wynika jednak, że zdecydowanie sprzeciwia się powierzeniu jej tych zadań. Komisja zwróciła uwagę, że mogłoby to wciągnąć ją w bieżące spory polityczne, narazić na zarzut stronniczości i podważyć zaufanie do niej jako organu odpowiedzialnego za przeprowadzanie wyborów oraz ustalanie ich wyników. Problemem dla PKW jest także uznaniowość przy nakładaniu kar.

– Przyjęcie proponowanego rozwiązania prawnego stanowiłoby nałożenie na PKW obowiązku uznaniowego orzekania kar w bliżej nieokreślonym trybie, co łamałoby dotychczasową zasadę jej działania zgodnie ze ściśle określonymi zasadami determinującymi wydawane postanowienia. Zasada ta, zgodnie z którą Państwowa Komisja Wyborcza ustala stan faktyczny i na tej podstawie podejmuje decyzje precyzyjnie („zero-jedynkowo”) określone przepisami ustawy, bez możliwości uznaniowości, ma fundamentalne znaczenie dla zachowania neutralnego, apolitycznego i niepodlegającego politycznym sporom charakteru wykonywanych przez Państwową Komisję Wyborczą działań – czytamy w piśmie szefa PKW, sędziego Sylwestra Marciniaka.

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W dodatku PKW nie odniosła się do szczegółowych regulacji, bo już same ogólne założenia dotyczące jej roli w tezach do projektu oceniła „jako nieracjonalne, niebezpieczne systemowo, zagrażające pluralizmowi politycznemu i demokratycznym procesom wyborczym”.

Z takim stanowiskiem nie zgadza się senator Krzysztof Kwiatkowski. W jego ocenie powierzenie nowych zadań PKW należy traktować jako wyraz zaufania do organu wyspecjalizowanego w sprawach wyborczych. Podkreśla też, że nowe obowiązki mogą budzić opór instytucji, której mają zostać przekazane, bo oznaczają dodatkową pracę, ale – jak argumentuje – w Polsce nie ma innego organu równie właściwego do zajmowania się reklamą polityczną. – Ta ustawa zapewni obywatelom znacznie lepszą możliwość dokonywania świadomych wyborów politycznych, bo ułatwi im rozpoznanie reklam politycznych i uzyskanie odpowiedzi na pytanie, kto stoi za ich publikacją – zapewnił w rozmowie z „Rz” senator Kwiatkowski.

Kary do 6 proc. przychodu

Nowe przepisy określają też administracyjne kary pieniężne za naruszenie obowiązków związanych z reklamą polityczną. Mają one grozić m.in. dostawcom usług reklamy politycznej, wydawcom, wydawcom będącym bardzo dużymi platformami internetowymi oraz bardzo dużymi wyszukiwarkami internetowymi, a także sponsorom reklam politycznych.

– Administracyjna kara pieniężna nie może być wyższa niż 6 proc. rocznego przychodu sponsora, wydawcy lub dostawcy usług reklamy politycznej albo – w odniesieniu przede wszystkim do podmiotów transgranicznych – 6 proc. rocznego światowego przychodu sponsora, wydawcy lub dostawcy usług reklamy politycznej. Wpływy mają stanowić dochód budżetu państwa, – podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Etap legislacyjny: po pierwszym czytaniu w Senacie

opinia dla "Rzeczpospolitej" Jakub Szymik, założyciel Fundacji Obserwatorium Demokracji Cyfrowej Jakub Szymik, założyciel Fundacji Obserwatorium Demokracji Cyfrowej: Kolejne wybory pokazują, jakim problemem staje się brak przejrzystości nowych technik agitacji wyborczej – nie tylko płatnej reklamy politycznej w sieci, lecz również finansowania influencerów, syntetycznych materiałów wideo czy skoordynowanych działań nieautentycznych. Propozycja Senatu nie zaskakuje – jest przełożeniem na polskie realia rozporządzenia, które obowiązuje od października 2025 r. Harmonizuje ono zasady reklamy politycznej, a więc de facto już obowiązuje w Polsce, choćby poprzez deklaratywny zakaz reklamy politycznej przez największe platformy cyfrowe. Jednocześnie dopóki nie zostaną wyznaczone lokalne organy odpowiedzialne za stosowanie tych przepisów, Polska pozostawia obywateli bez adekwatnej ochrony. Ten problem nabiera na wadze przez brak koordynatora ds. cyfrowych. Dynamika kampanii w sieci byłaby wyzwaniem dla każdego organu. Państwowa Komisja Wyborcza wydaje się adekwatnym podmiotem do prowadzenia tego typu działań, mając na uwadze doświadczenie w prowadzeniu kontroli wydatków związanych z prowadzeniem agitacji wyborczej. W proponowanym modelu ma uzyskać wsparcie organów wyspecjalizowanych w nadzorze nad rynkami cyfrowymi. Ryzyk wskazywanych przez PKW nie wolno bagatelizować, aczkolwiek dalsze zaniechanie działań w tej kwestii wydaje się ryzykiem o wiele istotniejszym dla przebiegu wyborów. Byłoby dobrze, gdyby wybory parlamentarne w 2027 r. odbyły się na nowych zasadach – takich, które ustawowo regulują sposób przeciwdziałania nieoznaczonej reklamie politycznej oraz pozwalają na przejrzystą analizę ryzyk wobec procesów demokratycznych.