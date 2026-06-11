Działania zostały przeprowadzone w dniach 8 i 9 czerwca 2026 r.. Do akcji skierowano 24 503 policjantów, których wspierało blisko 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej ze wszystkich oddziałów w Polsce.

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Służby uderzyły w poszukiwanych. Kontrole i deportacje

Celem akcji było zatrzymanie osób ściganych listami gończymi oraz nakazami doprowadzenia, które zostały wydane przez polskie sądy i prokuratury. Resort spraw wewnętrznych wskazuje, że nie jest to jednorazowe uderzenie. „To kolejna taka akcja służb w tym roku” – poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński w swoim wpisie na platformie X. Podobne działania przeprowadzono już 2 i 3 marca bieżącego roku, kiedy to zatrzymano 1944 osoby poszukiwane, w tym 147 cudzoziemców. Tym razem mundurowi zatrzymali 1 952 osoby.

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Poszukiwani za groźne przestępstwa

W ręce policjantów wpadły osoby poszukiwane m.in. za gwałty, udział w zorganizowanych grupach przestępczych oraz handel narkotykami. Wśród zatrzymanych znalazło się 169 obcokrajowców ściganych przez polski wymiar sprawiedliwości. Największą grupę stanowili obywatele Ukrainy (117 osób), Gruzji (12 osób) oraz Białorusi (6 osób). Ponadto ujęto cztery osoby poszukiwane europejskimi nakazami aresztowania oraz czerwonymi notami Interpolu.

Jak poinformowała Komenda Główna Policji, w miejscu ukrywania się jednego z poszukiwanych obywateli Ukrainy zabezpieczono znaczne ilości narkotyków, w tym kokainę, amfetaminę, metamfetaminę, marihuanę i tabletki MDMA. Mężczyzna, który miał do odbycia wyrok 1 roku i 10 miesięcy więzienia, posiadał także maczetę, pałkę, noże oraz 12 tysięcy złotych w gotówce. Z kolei na podstawie międzynarodowych procedur zatrzymano Polaka poszukiwanego przez sąd we francuskim Bayonne za przemyt 133 kilogramów marihuany oraz Ukraińca ściganego przez Niemcy za kierowanie przemytem ludzi do Europy.

90 cudzoziemców zobowiązanych do powrotu

Równolegle z działaniami kryminalnymi prowadzona była weryfikacja legalności pobytu obcokrajowców na terytorium RP. Jak przekazała Komenda Główna Straży Granicznej, w trakcie operacji zrealizowano ponad 1200 kontroli. Mundurowi wylegitymowali ponad pół tysiąca obywateli Ukrainy, blisko 170 obywateli Kolumbii oraz ponad 80 obywateli Gruzji.

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W efekcie zatrzymano blisko 140 osób naruszających przepisy imigracyjne. Wobec prawie 90 cudzoziemców wszczęto oficjalne postępowania o zobowiązanie do powrotu. Straż Graniczna ujawniła, że w ponad 70 przypadkach powodem decyzji był nielegalny pobyt w Polsce. W 15 przypadkach procedurę deportacyjną uruchomiono ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.