Emerytury mundurowe rosną. W 2025 r. świadczenia funkcjonariuszy podległych MSWiA wyniosły średnio 6,9 tys. zł
Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji portalowi „Business Insider” wynika, że emerytury mundurowe pobiera w Polsce ponad 176 tys. osób. Zwykle są to mężczyźni.
Według danych MSWiA na koniec grudnia 2025 r. na emeryturze mundurowej było 176 990 osób, w tym 156 553 mężczyzn i 20 437 kobiet. Średnia emerytura wyniosła 6941,22 zł brutto miesięcznie.
Zgodnie z przepisami funkcjonariusze, którzy zostali przyjęci do służby przed 1 stycznia 2013 r. nabywają uprawnienia emerytalne już po 15 latach służby. Emerytura wynosi wówczas 40 proc. podstawy wymiaru, a każdy kolejny rok służby zwiększa jej wysokość o 2,6 proc. Natomiast funkcjonariusze przyjęci do służby po 2012 r. mają prawo do emerytury po 25 latach służby. W ich przypadku świadczenie wynosi 60 proc. podstawy wymiaru i za każdy kolejny rok rośnie o 3 proc. Maksymalna wysokość emerytury mundurowej to 75 proc. podstawy wymiaru.
Jak podaje „Business Insider” od 2010 r. na emeryturę przechodzi się średnio po 23-24 latach służby, co w praktyce oznacza, że świadczenia są wypłacane funkcjonariuszom jeszcze przed 50. rokiem życia. W 2025 r. statystyczny emeryt miał 48 lat. W poprzednich latach zdarzały się przypadki przechodzenia na emeryturę już w wieku 46 lat.
Średnia emerytura z ZUS wynosi obecnie 4 235,47 zł brutto miesięcznie. Przeciętna emerytura mundurowa jest zatem o ponad 2700 zł wyższa. Podane statystyki wskazują, że świadczenia mundurowych są średnio nawet o 75 proc. wyższe niż emerytury wypłacane przez ZUS.
Jak przypomina businessinsider.pl, jeszcze w 2015 r. przeciętna emerytura z MSWiA wynosiła 3518,27 zł brutto. W ciągu 10 lat wzrosła niemal dwukrotnie. Na wypłatę emerytur mundurowych w 2025 r. przeznaczono z budżetu państwa niemal 18 mld zł, w tym „trzynastki” i „czternastki”.
Powszechny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Aby otrzymać minimalną emeryturę w wysokości 1978,49 zł brutto trzeba posiadać staż pracy wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.
