Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji portalowi „Business Insider” wynika, że emerytury mundurowe pobiera w Polsce ponad 176 tys. osób. Zwykle są to mężczyźni.

6,9 tys. zł emerytury. Podano średnią wysokość świadczeń funkcjonariuszy

Według danych MSWiA na koniec grudnia 2025 r. na emeryturze mundurowej było 176 990 osób, w tym 156 553 mężczyzn i 20 437 kobiet. Średnia emerytura wyniosła 6941,22 zł brutto miesięcznie.

Zgodnie z przepisami funkcjonariusze, którzy zostali przyjęci do służby przed 1 stycznia 2013 r. nabywają uprawnienia emerytalne już po 15 latach służby. Emerytura wynosi wówczas 40 proc. podstawy wymiaru, a każdy kolejny rok służby zwiększa jej wysokość o 2,6 proc. Natomiast funkcjonariusze przyjęci do służby po 2012 r. mają prawo do emerytury po 25 latach służby. W ich przypadku świadczenie wynosi 60 proc. podstawy wymiaru i za każdy kolejny rok rośnie o 3 proc. Maksymalna wysokość emerytury mundurowej to 75 proc. podstawy wymiaru.

Jak podaje „Business Insider” od 2010 r. na emeryturę przechodzi się średnio po 23-24 latach służby, co w praktyce oznacza, że świadczenia są wypłacane funkcjonariuszom jeszcze przed 50. rokiem życia. W 2025 r. statystyczny emeryt miał 48 lat. W poprzednich latach zdarzały się przypadki przechodzenia na emeryturę już w wieku 46 lat.

Średnie emerytury mundurowe o prawie 3 tys. wyższe niż świadczenia z ZUS

Średnia emerytura z ZUS wynosi obecnie 4 235,47 zł brutto miesięcznie. Przeciętna emerytura mundurowa jest zatem o ponad 2700 zł wyższa. Podane statystyki wskazują, że świadczenia mundurowych są średnio nawet o 75 proc. wyższe niż emerytury wypłacane przez ZUS.

Jak przypomina businessinsider.pl, jeszcze w 2015 r. przeciętna emerytura z MSWiA wynosiła 3518,27 zł brutto. W ciągu 10 lat wzrosła niemal dwukrotnie. Na wypłatę emerytur mundurowych w 2025 r. przeznaczono z budżetu państwa niemal 18 mld zł, w tym „trzynastki” i „czternastki”.

Powszechny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Aby otrzymać minimalną emeryturę w wysokości 1978,49 zł brutto trzeba posiadać staż pracy wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.