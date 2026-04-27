Łącznie państwa przeznaczyły na cele militarne niemal 2,9 bln dolarów, co stanowi 2,5 proc. światowego PKB. To najwyższy udział od czasu kryzysu finansowego w 2009 r. i wyraźny sygnał narastających napięć geopolitycznych.

Europa zbroi się najszybciej od zimnej wojny

Najbardziej dynamiczny wzrost odnotowano w Europie. Wydatki państw regionu zwiększyły się o 14 proc., osiągając 864 mld dolarów. To najwyższe tempo wzrostu od 1953 r.

Wśród krajów NATO szczególnie wyróżniają się: Belgia (+59 proc.), Hiszpania (+50 proc.), Norwegia (+49 proc.), Dania (+46 proc.), Niemcy (+24 proc.) i Polska (+23 proc.). Dodatkowo Niemcy z budżetem 114 mld dolarów, są wśród czterech pierwszych państw na świecie pod względem wydatków wojskowych.

Eksperci wskazują, że za wzrostami stoją dwa czynniki: wojna na Ukrainie oraz rosnąca presja Stanów Zjednoczonych na większe zaangażowanie finansowe europejskich sojuszników w ramach NATO.

Azja zwiększa nakłady. Rośnie niepewność wobec USA

W regionie Azji i Oceanii wydatki wzrosły o 8,1 proc., do 681 mld dolarów. Kluczowe państwa regionu zwiększają budżety w reakcji na napięcia geopolityczne i rosnącą niepewność co do przyszłego wsparcia ze strony USA. Japonia zwiększyła wydatki o 9,7 proc. (do 62,2 mld dolarów), a Tajwan o 14,2 proc. Inwestycje militarne zwiększają również inne państwa regionu – Australia i Filipiny.

Najwięcej na wojsko nadal wydają Stany Zjednoczone – 954 mld dolarów w 2025 r. Kolejne miejsca zajmują: Chiny – 336 mld dolarów i Rosja – 190 mld dolarów. Łącznie pięć największych państw odpowiada za 58 proc. globalnych wydatków.

Wojna na Ukrainie napędza rekordowe wydatki na zbrojenia

Największy udział wydatków wojskowych w PKB odnotowano na Ukrainie – 40 proc. Kraj ten zajmuje siódme miejsce na świecie pod tym względem. Rosja przeznacza na wojsko 7,5 proc. PKB, zwiększając wydatki mimo sankcji. W obu państwach udział wydatków wojskowych w budżetach publicznych osiągnął rekordowe poziomy, a eksperci przewidują dalszy wzrost, jeśli konflikt będzie się przedłużał.

Na Bliskim Wschodzie Arabia Saudyjska wydała 83,2 mld dolarów (+1,4 proc.), Izrael – 48,3 mld dolarów (spadek po zawieszeniu broni w Gazie), a Iran oficjalnie ograniczył wydatki, choć realne nakłady mogą być wyższe z powodu finansowania poza budżetem. W Azji Południowej Indie zwiększyły wydatki o 8,9 proc. do 92,1 mld dolarów, znacząco wyprzedzając Pakistan.

Wydatki wojskowe w Afryce wzrosły o 8,5 proc., do 58,2 mld dolarów. Gdyby kontynent był jednym państwem, zajmowałby 11. miejsce na świecie pod względem wydatków militarnych. Najwięcej wydaje Algieria, która przeznacza na obronność 25 proc. PKB.

Świat będzie wydawać na broń jeszcze więcej

Prognozy na kolejne lata wskazują na dalszą eskalację. Już teraz Kongres USA zatwierdził ponad 1 bln dolarów na obronność w 2026 r., m.in. w związku z konfliktem z Iranem.

Administracja Donalda Trumpa proponuje zwiększenie budżetu obronnego do 1,5 bln dolarów w 2027 r. Zdaniem analityków SIPRI, obecne kryzysy oraz długoterminowe strategie militarne państw oznaczają, że trend wzrostowy utrzyma się co najmniej do końca dekady.