W sobotnim raporcie NBC News poinformowano, że amerykańskie bazy wojskowe i sprzęt w regionie poniosły ogromne straty w wyniku irańskich nalotów, pomimo istnienia odpowiedniej obrony powietrznej. Autorzy raportu podają, że Iran użył pocisków rakietowych, dronów, a nawet myśliwców F-5 do atakowania baz amerykańskich w regionie, pomimo wcześniejszych twierdzeń władz USA, że irańskie siły powietrzne nie użyły myśliwców przeciwko amerykańskim celom.

W raporcie zacytowano relacje z kilku źródeł, w tym trzech urzędników rządowych, dwóch asystentów Kongresu i innej osoby zaznajomionej ze sprawą.

Naprawa szkód będzie kosztować miliardy

Raport pojawił się prawie trzy tygodnie po tym, jak Iran zaprzestał ataków na bazy amerykańskie w regionie i po rozpoczęciu nieudanych jak dotąd negocjacji, w których pośredniczy Pakistan, aby zakończyć rozpoczęty 28 lutego konflikt zbrojny.

Agresja wywołała masowy odwet Teheranu. W raporcie stwierdzono, że szkody spowodowane odwetowymi atakami Iranu na bazy wojskowe USA w siedmiu krajach Bliskiego Wschodu są „znacznie gorsze, niż publicznie przyznano i oczekuje się, że ich naprawa będzie kosztować miliardy dolarów”.

Iran zaatakował dziesiątki celów, w tym magazyny, siedziby dowództwa, hangary lotnicze, infrastrukturę łączności satelitarnej, pasy startowe. W wyniku irańskich ataków USA straciły cenny, najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, w tym wart miliard dolarów system radarowy w bazie wojskowej Al-Udeid w Katarze. Irańskie ataki spowodowały również utratę przez USA dziesiątek myśliwców, samolotów wojskowych i dronów.

Według oficjalnych danych rządu USA w irańskim ataku zginęło również kilkunastu żołnierzy amerykańskich, co zdaniem wielu jest zaniżoną liczbą i może być znacznie wyższa.

Pentagon nie odpowiada na pytania

Według raportu Pentagon nie ujawnił publicznie rozmiaru zniszczeń w amerykańskich bazach wojskowych, a Centralne Dowództwo USA odmówiło komentarza w sprawie oceny strat.

Z raportu wynika, że niektórzy republikańscy kongresmeni prywatnie wyrazili niezadowolenie z powodu odmowy udzielenia przez wysokich rangą urzędników Pentagonu informacji o skali zniszczeń lub szacunkowych kosztów napraw.

– Nikt nic nie wie. I nie wynika to z braku pytań – powiedział jeden z kongresmenów, cytowany przez NBC News. – Pytamy od tygodni i nie otrzymujemy konkretnych odpowiedzi, mimo że Pentagon domaga się rekordowo wysokiego budżetu.

W raporcie wspomniano, że szkody i koszty naprawy baz mogą ponownie rozpalić debatę na temat zasadności utrzymywania amerykańskich baz w tak bliskiej odległości od przeciwnika takiego jak Iran.