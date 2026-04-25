Skutki irańskiego ataku rakietowego na główną bazę 5. Floty Marynarki Wojennej USA w Manamie, Bahrajn, 28 lute
W sobotnim raporcie NBC News poinformowano, że amerykańskie bazy wojskowe i sprzęt w regionie poniosły ogromne straty w wyniku irańskich nalotów, pomimo istnienia odpowiedniej obrony powietrznej. Autorzy raportu podają, że Iran użył pocisków rakietowych, dronów, a nawet myśliwców F-5 do atakowania baz amerykańskich w regionie, pomimo wcześniejszych twierdzeń władz USA, że irańskie siły powietrzne nie użyły myśliwców przeciwko amerykańskim celom.
W raporcie zacytowano relacje z kilku źródeł, w tym trzech urzędników rządowych, dwóch asystentów Kongresu i innej osoby zaznajomionej ze sprawą.
Raport pojawił się prawie trzy tygodnie po tym, jak Iran zaprzestał ataków na bazy amerykańskie w regionie i po rozpoczęciu nieudanych jak dotąd negocjacji, w których pośredniczy Pakistan, aby zakończyć rozpoczęty 28 lutego konflikt zbrojny.
Agresja wywołała masowy odwet Teheranu. W raporcie stwierdzono, że szkody spowodowane odwetowymi atakami Iranu na bazy wojskowe USA w siedmiu krajach Bliskiego Wschodu są „znacznie gorsze, niż publicznie przyznano i oczekuje się, że ich naprawa będzie kosztować miliardy dolarów”.
Czytaj więcej
Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zapowiedział akcje odwetowe przeciwko 18 dużym amerykańskim korporacjom. Ich pracownikom radz...
Iran zaatakował dziesiątki celów, w tym magazyny, siedziby dowództwa, hangary lotnicze, infrastrukturę łączności satelitarnej, pasy startowe. W wyniku irańskich ataków USA straciły cenny, najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, w tym wart miliard dolarów system radarowy w bazie wojskowej Al-Udeid w Katarze. Irańskie ataki spowodowały również utratę przez USA dziesiątek myśliwców, samolotów wojskowych i dronów.
Według oficjalnych danych rządu USA w irańskim ataku zginęło również kilkunastu żołnierzy amerykańskich, co zdaniem wielu jest zaniżoną liczbą i może być znacznie wyższa.
Według raportu Pentagon nie ujawnił publicznie rozmiaru zniszczeń w amerykańskich bazach wojskowych, a Centralne Dowództwo USA odmówiło komentarza w sprawie oceny strat.
Czytaj więcej
Premier Hiszpanii Pedro Sánchez dołączył do światowych przywódców, którzy z zadowoleniem przyjęli zawieszenie broni między Stanami Zjednoczonymi a...
Z raportu wynika, że niektórzy republikańscy kongresmeni prywatnie wyrazili niezadowolenie z powodu odmowy udzielenia przez wysokich rangą urzędników Pentagonu informacji o skali zniszczeń lub szacunkowych kosztów napraw.
– Nikt nic nie wie. I nie wynika to z braku pytań – powiedział jeden z kongresmenów, cytowany przez NBC News. – Pytamy od tygodni i nie otrzymujemy konkretnych odpowiedzi, mimo że Pentagon domaga się rekordowo wysokiego budżetu.
W raporcie wspomniano, że szkody i koszty naprawy baz mogą ponownie rozpalić debatę na temat zasadności utrzymywania amerykańskich baz w tak bliskiej odległości od przeciwnika takiego jak Iran.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas