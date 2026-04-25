Kwestia dopuszczalnego przekroczenia prędkości, które nie skutkuje zarejestrowaniem wykroczenia przez fotoradary, od lat budzi emocje wśród polskich kierowców. Jak wynika z analizy serwisu Interia.pl, powszechne przekonanie o wysokiej tolerancji systemu mija się z obecną rzeczywistością prawną i operacyjną.

Progi aktywności fotoradarów. Stanowisko GITD i treść ustaw

Dokumentem regulującym tę kwestię jest Ustawa Prawo o ruchu drogowym. Choć taryfikator przewiduje kary już za najmniejsze wykroczenia, urządzenia rejestrujące posiadają zaprogramowany tzw. bufor bezpieczeństwa. Jak dowiedziała się redakcja Interii w Gabinecie Głównego Inspektora GITD:

„Minister określa (...) sposób dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące (...) biorąc pod uwagę możliwość błędu kierowcy do 10 km/h włącznie w utrzymaniu dopuszczalnej prędkości”.

Oznacza to, że urządzenia systemu CANARD są zaprogramowane na progi wyzwolenia przekraczające limit o 11 km/h. Wszelkie teorie o tolerancji rzędu 20 czy 30 km/h nie znajdują odzwierciedlenia w faktach.

Raporty NIK: Koniec z pobłażliwością

W przeszłości system nadzoru był krytykowany za zbyt liberalne podejście. Raport Najwyższej Izby Kontroli z lipca 2021 roku wskazywał, że progi wyzwolenia urządzeń bywały ustawiane znacznie powyżej limitów ustawowych. NIK interweniowała w tej sprawie, wskazując na konieczność uszczelnienia systemu.

Kontrole potwierdziły, że w poprzednich latach dochodziło do sytuacji, w których ignorowano mniejsze naruszenia, aby uniknąć biurokracji spowodowanej ogromną liczbą spraw. Obecnie jednak wydajność systemu uległa poprawie, a zalecenia kontrolerów zostały wdrożone.

Małe przekroczenia dominują

Dane udostępnione przez GITD za ubiegły rok pokazują nową tendencję. Na 920,6 tys. zarejestrowanych naruszeń, ponad 527 tys. to przekroczenia w przedziale 11–20 km/h. Świadczy to o tym, że fotoradary aktywnie rejestrują nawet niewielkie uchybienia, które stanowią ponad połowę wszystkich wystawionych mandatów.