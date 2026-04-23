Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV opublikowała oficjalny komunikat dotyczący zmian kadrowych. Z funkcji zastępcy komendanta rejonowego został odwołany oficer, którego dalsza kariera w formacji stanęła pod znakiem zapytania. Decyzja jest bezpośrednim następstwem incydentu, do którego doszło wieczorem, 22 kwietnia.

Z ustaleń wynika, że wysoki rangą funkcjonariusz, w czasie wolnym od służby, prowadził samochód osobowy i doprowadził do stłuczki z innym pojazdem. Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję. Badanie przeprowadzone na miejscu wypadku wykazało, że mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu. W celu uzyskania precyzyjnego materiału dowodowego od kierowcy pobrano krew do dalszych analiz laboratoryjnych.

Po wypadku z udziałem zastępcy komendanta rejonowego z Woli przełożeni zareagowali natychmiast

Reakcja przełożonych była natychmiastowa. Już następnego dnia po zdarzeniu zapadła decyzja o odwołaniu wiceszefa wolskiej policji z zajmowanego stanowiska. Na tym jednak konsekwencje służbowe się nie kończą. Komendant Stołeczny Policji wszczął już postępowanie dyscyplinarne oraz uruchomił procedury administracyjne, które mają na celu nie tylko zawieszenie, ale docelowo całkowite wydalenie oficera z szeregów Policji.

„W jednostkach garnizonu stołecznego Policji nie ma tolerancji dla zachowań sprzecznych z prawem oraz zasadami etycznymi służby” – podkreślono w komunikacie.

Policja: W kwestii przestrzegania standardów etycznych nie ma miejsca na taryfę ulgową

Niezależnie od wewnętrznych procedur dyscyplinarnych, były już zastępca komendanta musi liczyć się z konsekwencjami karnymi. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz doprowadzenie do stłuczki będzie przedmiotem odrębnego postępowania prokuratorskiego.

Policja zaznacza, że w kwestii przestrzegania standardów etycznych nie ma miejsca na taryfę ulgową, a stopień służbowy czy zajmowane dotychczas stanowisko nie stanowią okoliczności łagodzącej.