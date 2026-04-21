Działania prowadzone są na polecenie Prokuratury Europejskiej i dotyczą programu „Czyste Powietrze”.

Jakie działania CBA prowadzi w Ministerstwie Klimatu i Środowiska?

Z doniesień Wirtualnej Polski wynika, że Prokuratura Europejska (EPPO) – odpowiedzialna za ochronę budżetu Unii Europejskiej i stawianie przed sądem sprawców przestępstw przeciwko interesom finansowym UE – chce sprawdzić, jak funkcjonował program „Czyste Powietrze”.

Rozmówcy portalu twierdzą, że sprawdzane są przede wszystkim zmiany w programie, które wprowadzane były jeszcze w czasach, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość.

Działania prowadzone mają być nie tylko w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, ale także w bezpośrednio odpowiadającym za wypłaty Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Ostatnią z wymienionych instytucji – zarządzającą funduszami unijnymi w Polsce i rozliczającą program „Czyste Powietrze” na zlecenie resortu klimatu – służby miały poprosić o dostarczenie dokumentów.

Jak zauważa Wirtualna Polska, w ostatnim czasie MFiPR zgłaszał wątpliwości ws. dokumentów składanych przez resort klimatu. „Zbiegło się to z radykalnym krokiem – fundusze wstrzymały wręcz bieżące rozliczenia „Czystego Powietrza” z Komisją Europejską do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy” – wskazuje portal.

Hennig-Kloska o CBA w Ministerstwie Klimatu i Środowiska: Po wprowadzonych przez PIS zmianach mieliśmy falę nadużyć

Do sprawy w mediach społecznościowych odniosła się już szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska.

„Funkcjonariusze CBA zażądali dziś dokumentów dotyczących programu Czyste Powietrze” – napisała w serwisie X. „Funkcjonariusze poprosili o dokumenty od 2021 roku. Po wprowadzonych wtedy przez ekipę z PIS zmianach mieliśmy falę nadużyć i wielu poszkodowanych przez nieuczciwych wykonawców. Osobiście zgłaszaliśmy do służb zawiadomienia w tej sprawie prosząc o działania. Służby otrzymały około 700 zawiadomień z całej Polski” – dodała. „Cieszę się, że przyszedł czas rozliczeń! Najwyższy czas by odpowiednie organy oceniły także pracę urzędów w tej sprawie” – zaznaczyła.



Sprawę skomentował też Marek Pogorzelski – rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska – który potwierdził, że w resorcie prowadzone są działania.

„Funkcjonariusze CBA przyszli do MKiŚ i funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i zażądali dokumentów dotyczących programu „Czyste Powietrze” z okresu od 1 czerwca 2021 r.” – przekazał Pogorzelski we wpisie opublikowanym w serwisie X.

Jak wyjaśnił rzecznik resortu, „postępowanie prowadzone jest przez Prokuraturę Europejską w sprawie niedopełnienia obowiązku przez funkcjonariuszy publicznych w związku z opracowaniem zasad funkcjonowania i wdrożenia kolejnych etapów programu „Czyste Powietrze”. „W 2022 r. przeprowadzono znaczące zmiany w programie „Czyste Powietrze”, wprowadzając prefinansowanie bez niezbędnych zabezpieczeń, a w 2023 zostały zniesione limity kosztów jednostkowych dla termomodernizacji” – dodał. „Zmiany te stały się źródłem późniejszych problemów beneficjantów i nieuczciwych praktyk niektórych wykonawców. Doprowadziły one do toczących się w całym kraju ok. 700 postępowań prowadzonych przez prokuratury, w tym Prokuraturę Europejską, oraz policję, z których część została wszczęta po zawiadomieniach NFOŚiGW oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej” – zaznaczył.

Pogorzelski podkreślił także, że w związku z nieprawidłowościami obecne władze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydowały w 2024 r. o wstrzymaniu programu. „We wznowionym wiosną 2025 r. nowym programie „Czyste Powietrze” wprowadzono wspólnie z MKiŚ zasady zwiększające bezpieczeństwo beneficjentów i zabezpieczające ich przed nadużyciami” – czytamy. „Ministerstwo Klimatu i Środowiska i fundusze w pełni współpracują z prokuraturą i służbami. Wszystkie oczekiwane dokumenty zostaną przekazane w terminie wyznaczonym przez CBA” – dodał Pogorzelski.

Czytaj więcej Nieruchomości Zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Podano pierwsze szczegóły Zmiany w programie „Czyste Powietrze” coraz bliżej. To efekt prowadzonych od 16 lutego do 16 marca przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp...

Dobrzyński: Funkcjonariusze CBA zabezpieczają od rana dokumentację

Głos zabrał też w mediach społecznościowych rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, który poinformował, że funkcjonariusze CBA, na polecenie Prokuratury Europejskiej, zabezpieczają od godzin porannych dokumentację dotyczącą programu „Czyste Powietrze”.

„Z uwagi na liczne pytania dziennikarzy informuję, że na polecenie Prokuratury Europejskiej funkcjonariusze CBA zabezpieczają od rana dokumentację z okresu od 1 czerwca 2021 r.. dotyczącą programu „Czyste Powietrze”. Program jest współfinansowany ze środków unijnych. Czynności prowadzone są w kilku centralnych urzędach administracji publicznej w Warszawie oraz jednostkach lokalnych” – przekazał Dobrzyński. „W czynnościach uczestniczą agenci CBA oraz przedstawiciele Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. Na obecnym etapie są to wszystkie informacje, które mogę przekazać” – dodał.

„Czyste Powietrze” to warty miliardów zł program dotacji na termomodernizację domów i wymianę starych pieców (tzw. kopciuchów). Przez lata był on sztandarowym projektem walki ze smogiem w naszym kraju, ale – jak wskazywali eksperci – w ostatnim czasie znalazł się w najpoważniejszym kryzysie od momentu uruchomienia w 2018 r.