NFOŚiGW zapowiada, że pierwsze korekty programu „Czyste Powietrze” nastąpią najpóźniej od lipca.

Program „Czyste Powietrze”. Dwie ważne zmiany

W konsultacjach dotyczących zmian w programie „Czyste Powietrze” wzięło udział, jak poinformował w rozmowie z PAP wiceprezes NFOŚiGW Robert Gajda, ponad 1,4 tys. osób, w tym m.in. przedstawiciele wykonawców, organizacje pozarządowe i samorządy. Teraz na część zaproponowanych zmian zgodzić będzie musiał się Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), który sprawuje pieczę nad Funduszem Modernizacyjnym finansującym „Czyste Powietrze”.

Jedna z proponowanych zmian w programie „Czyste Powietrze” dotyczy złagodzenia wymogu posiadania nieruchomości przez trzy lata. Aktualnie, aby ubiegać się o dotację, należy udowodnić, że jest się właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości przez minimum trzy lata. Wszystko po to, aby przede wszystkim ograniczyć sztuczne dzielenie nieruchomości. Wymóg ten nie dotyczy jedynie nieruchomości nabytych w wyniku spadku.

Zgodnie z kolejną z postulowanych zmian, korzystający z programu „Czyste Powietrze” nie będzie miał obowiązku wykonywania pełnej czy pogłębionej termomodernizacji na podstawie audytu energetycznego budynku. Obecnie beneficjenci programu mają obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przed inwestycją. Po niej natomiast muszą uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, pokazujące, w jaki sposób termomodernizacja przyczyniła się m.in. do ograniczenia zużycia ciepła.

Program „Czyste Powietrze”. Co jeszcze może się zmienić?

Wśród pozostałych proponowanych zmian w programie „Czyste Powietrze” znalazły się m.in. następujące postulaty:

wydłużenie czasu na rozliczenie prefinansowania przy wypłacie zaliczki ze 120 do 180 dni;

wprowadzenie tzw. bonu na audyt energetyczny realizowany za pośrednictwem operatorów gminnych;

waloryzacja kwot dotacji dla poszczególnych kosztów kwalifikowanych, zwłaszcza w zakresie prac termomodernizacyjnych;

możliwość zawierania trójstronnych umów pomiędzy wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, właścicielem domu i wykonawcą inwestycji oraz wprowadzenie weksli zabezpieczających, wystawianych na wykonawcę;

stworzenie oficjalnej listy wykonawców w ramach programu.

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” już od lipca

Uwagi z konsultacji dotyczących zmian w programie „Czyste Powietrze” są obecnie opracowywane, przekazał wiceprezes NFOŚiGW w rozmowie z PAP.

– Jeśli wszystko się uda, chcemy zakończyć prace do końca drugiego kwartału, czyli najpóźniej od lipca zmiany zaczęłyby funkcjonować. Kolejne zmiany, na które musi wydać zgodę EBI, mogą się pojawić po nowym roku – powiedział Robert Gajda.

Już od lipca mogą zacząć obowiązywać zmiany dotyczące m.in. złagodzenia wymogu posiadania nieruchomości przez trzy lata, waloryzacji kosztów kwalifikowanych oraz wydłużenia czasu na rozliczenie prefinansowania przy wypłacie zaliczki.