Najpóźniej od lipca wejdą w życie zmiany w programie „Czyste Powietrze”, zapowiedział wiceprezes NFOŚiGW Robert Gajda
NFOŚiGW zapowiada, że pierwsze korekty programu „Czyste Powietrze” nastąpią najpóźniej od lipca.
W konsultacjach dotyczących zmian w programie „Czyste Powietrze” wzięło udział, jak poinformował w rozmowie z PAP wiceprezes NFOŚiGW Robert Gajda, ponad 1,4 tys. osób, w tym m.in. przedstawiciele wykonawców, organizacje pozarządowe i samorządy. Teraz na część zaproponowanych zmian zgodzić będzie musiał się Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), który sprawuje pieczę nad Funduszem Modernizacyjnym finansującym „Czyste Powietrze”.
Jedna z proponowanych zmian w programie „Czyste Powietrze” dotyczy złagodzenia wymogu posiadania nieruchomości przez trzy lata. Aktualnie, aby ubiegać się o dotację, należy udowodnić, że jest się właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości przez minimum trzy lata. Wszystko po to, aby przede wszystkim ograniczyć sztuczne dzielenie nieruchomości. Wymóg ten nie dotyczy jedynie nieruchomości nabytych w wyniku spadku.
Zgodnie z kolejną z postulowanych zmian, korzystający z programu „Czyste Powietrze” nie będzie miał obowiązku wykonywania pełnej czy pogłębionej termomodernizacji na podstawie audytu energetycznego budynku. Obecnie beneficjenci programu mają obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przed inwestycją. Po niej natomiast muszą uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, pokazujące, w jaki sposób termomodernizacja przyczyniła się m.in. do ograniczenia zużycia ciepła.
Czytaj więcej
Wśród pozostałych proponowanych zmian w programie „Czyste Powietrze” znalazły się m.in. następujące postulaty:
Uwagi z konsultacji dotyczących zmian w programie „Czyste Powietrze” są obecnie opracowywane, przekazał wiceprezes NFOŚiGW w rozmowie z PAP.
– Jeśli wszystko się uda, chcemy zakończyć prace do końca drugiego kwartału, czyli najpóźniej od lipca zmiany zaczęłyby funkcjonować. Kolejne zmiany, na które musi wydać zgodę EBI, mogą się pojawić po nowym roku – powiedział Robert Gajda.
Już od lipca mogą zacząć obowiązywać zmiany dotyczące m.in. złagodzenia wymogu posiadania nieruchomości przez trzy lata, waloryzacji kosztów kwalifikowanych oraz wydłużenia czasu na rozliczenie prefinansowania przy wypłacie zaliczki.
Czytaj więcej
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas