Program pilotażowy „Rehabilitacja 25 plus” skierowany jest do placówek edukacyjnych, a beneficjentami są ich absolwenci, którzy nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności. Będą oni mogli skorzystać ze wsparcia obejmującego całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej i zawodowej.

Reklama Reklama

Program „Rehabilitacja 25 plus”. Rusza nabór wniosków

Jak informuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nabór wniosków o przyznanie środków na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” w roku szkolnym 2026/2027 potrwa od 4 maja do 5 czerwca 2026 r.

Program adresowany jest do placówek edukacyjnych takich jak ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW), ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW) czy szkoły specjalne przysposabiające do pracy (SPdP) i inne placówki, w których realizowany jest obowiązek nauki. Beneficjentami są niezatrudnieni absolwenci tych placówek – osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną. Stawka przewidziana na jednego beneficjenta programu wyniesie 3807 zł miesięcznie. Wnioski należy składać do Oddziału PFRON właściwego ze względu na siedzibę placówki. Nabór zostanie przeprowadzony przez elektroniczny system iPFRON+.

Na co mają być przeznaczone środki z programu „Rehabilitacja 25 plus”?

Zgodnie z założeniami, dzięki programowi niezatrudnione osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną mają otrzymać wsparcie ze strony placówek po zakończeniu edukacji. Dofinansowanie z PFRON ma zostać przeznaczone m.in. na usługi opiekuńcze oraz aktywizację zawodową i społeczną absolwentów wymienionych placówek edukacyjnych uczestniczących w programie.

Program ma na celu wypracowanie rozwiązań zapewniających wsparcie w utrzymaniu ich samodzielności i niezależności w życiu społecznym oraz w zakresie dotyczącym aktywności zawodowej. Na podstawie pilotażowego programu mają zostać wdrożone systemowe rozwiązania dotyczące kompleksowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

całodzienne usługi opiekuńcze,

aktywizację fizyczną, intelektualną i społeczną, a także zawodową,

usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,

udział w zajęciach: usprawniających, terapeutycznych, wspierających ruchowo, prowadzonych w ramach kół zainteresowań;

działania aktywizujące zawodowo (w przypadku absolwentów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy – SPdP);