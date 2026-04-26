Ponad 3800 zł z PFRON. Nabór wniosków rusza 4 maja
Program pilotażowy „Rehabilitacja 25 plus” skierowany jest do placówek edukacyjnych, a beneficjentami są ich absolwenci, którzy nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności. Będą oni mogli skorzystać ze wsparcia obejmującego całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej i zawodowej.
Jak informuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nabór wniosków o przyznanie środków na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” w roku szkolnym 2026/2027 potrwa od 4 maja do 5 czerwca 2026 r.
Program adresowany jest do placówek edukacyjnych takich jak ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW), ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW) czy szkoły specjalne przysposabiające do pracy (SPdP) i inne placówki, w których realizowany jest obowiązek nauki. Beneficjentami są niezatrudnieni absolwenci tych placówek – osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną. Stawka przewidziana na jednego beneficjenta programu wyniesie 3807 zł miesięcznie. Wnioski należy składać do Oddziału PFRON właściwego ze względu na siedzibę placówki. Nabór zostanie przeprowadzony przez elektroniczny system iPFRON+.
Zgodnie z założeniami, dzięki programowi niezatrudnione osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną mają otrzymać wsparcie ze strony placówek po zakończeniu edukacji. Dofinansowanie z PFRON ma zostać przeznaczone m.in. na usługi opiekuńcze oraz aktywizację zawodową i społeczną absolwentów wymienionych placówek edukacyjnych uczestniczących w programie.
Program ma na celu wypracowanie rozwiązań zapewniających wsparcie w utrzymaniu ich samodzielności i niezależności w życiu społecznym oraz w zakresie dotyczącym aktywności zawodowej. Na podstawie pilotażowego programu mają zostać wdrożone systemowe rozwiązania dotyczące kompleksowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Dofinansowanie można przeznaczyć na:
