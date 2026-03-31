Taka informacja jest ważna przy kwalifikowaniu do odpowiedniego poziomu dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze. O tym, ile pieniędzy przyzna Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska na ocieplenie domu, wymianę okien czy kopciucha, decyduje wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Zaświadczenia w tej sprawie wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w miejscu zamieszkania osoby składającej wniosek o takie zaświadczenie. W praktyce jednak zaświadczenie wystawia upoważniony urzędnik ośrodka pomocy społecznej, dyrektor centrum usług społecznych lub kierownik innej jednostki organizacyjnej gminy.   

Ośrodki pomocy społecznej sporządzają zaświadczenia korzystając z baz danych urzędów skarbowych, ZUS i KRUS, aby potwierdzić źródła dochodu członków gospodarstwa domowego. Brakuje im jednak podstawy prawnej, by pozyskiwać z baz danych informacje potwierdzające liczbę osób zameldowanych pod danym adresem. A bez tego nie da się skutecznie zweryfikować wysokości dochodu na osobę w rodzinie.

Czytaj więcej

Startuje nowy program dopłat na fotowoltaikę i magazyny energii
Nieruchomości
Startuje nowy program dopłat na fotowoltaikę i magazyny energii

Urzędnicy zajrzą do bazy PESEL a czasami odwiedzą rodzinę w domu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska proponuje zatem dodać w ustawie  - Prawo ochrony środowiska przepis, który pozwoli urzędnikom odpowiedzialnym za ocenę wniosków o wydanie zaświadczenia, korzystanie z rejestru PESEL lub rejestru mieszkańców prowadzonego zgodnie z właściwością miejscową przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Mieliby oni także wgląd w bazę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której podaje się m.in. liczbę osób zamieszkujących pod wskazanym adresem i ponoszących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodatkowym narzędziem służącym weryfikacji liczby osób w gospodarstwie domowym miałby być  wywiad środowiskowy, zlecony pracownikom OPS przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta  Narzędzie to byłoby jednak wykorzystywane tylko w sytuacjach, w których pojawią się wątpliwości dotyczące przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów lub rozbieżności w dostępnych bazach danych, a inne środki weryfikacji okażą się niewystarczające.

Kryteria dochodowe w Programie Czyste Powietrze
Im mniejszy dochód, tym większe dofinansowanie

Podstawowe dofinansowanie do 40 proc. kosztów kwalifikowanych netto (bez VAT) – dla osób, których dochód roczny nie przekracza 135 000 zł 

Podwyższone  dofinansowanie 70 proc. kosztów kwalifikowanych netto (bez VAT) - miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym do 2 250 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 3 150 zł (gospodarstwo jednoosobowe). Roczny przychód z tytułu prowadzenia przez wnioskodawcę lub małżonka wnioskodawcy działalności gospodarczej może wynosić maksymalnie czterdziestokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Najwyższy poziom dofinansowania 100 proc. kosztów kwalifikowanych netto (bez VAT) - dochód na osobę w gospodarstwie domowym do 1 300 zł (gospodarstwo wieloosobowe)  lub 1 800 zł (gospodarstwo jednoosobowe). Roczny przychód z tytułu prowadzenia przez wnioskodawcę lub małżonka wnioskodawcy działalności gospodarczej może wynosić maksymalnie dwunastokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.