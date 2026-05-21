Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni rozwija nowe narzędzia do walki i obrony przed cyberatakami. Jednym z najważniejszych projektów jest Cyber LEGION, który zrzesza specjalistów chcących wspierać państwo swoją wiedzą, niekoniecznie przechodząc klasyczną drogę służby wojskowej. Jak wyjaśnia gen. dyw. Karol Molenda, dowódca DKWOC, w rozmowie z Interią, zainteresowanie inicjatywą okazało się większe, niż zakładano. Legioniści biorą udział we wspólnych ćwiczeniach, warsztatach i symulacjach cyberataków. Takie ćwiczenia pozwalają sprawdzać odporność sieci i lepiej przygotować się na realne działania w cyberprzestrzeni.

Reklama Reklama

Cyberataki są coraz bardziej zautomatyzowane

Gen. Molenda podkreśla też, że DKWOC ma zdolności do prowadzenia działań w pełnym zakresie – obronnym, rozpoznawczym i ofensywnym. Kompetencje ofensywne są wykorzystywane także do testowania własnych systemów, aby wcześniej wykrywać słabe punkty infrastruktury wojskowej.

Dużym wyzwaniem są ataki prowadzone automatycznie przez boty. Coraz częściej wykorzystują one duże modele językowe, dzięki czemu proste działania ofensywne mogą być wykonywane bez udziału człowieka. Tylko w ubiegłym roku wojskowe systemy bezpieczeństwa zatrzymały 4 miliony wiadomości phishingowych, czyli średnio około 11 tysięcy dziennie.

Wojsko tworzy własną platformę AI

Siły Zbrojne rozwijają też wojskowe rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. W strukturach DKWOC powołano Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji, które pracuje nad platformą AIRON. Gen. Molenda zaznacza, że wojsko nie może korzystać z otwartych modeli, które uczyłyby się na danych wojskowych. Modele językowe muszą działać pod pełną kontrolą Sił Zbrojnych, w zamkniętej i bezpiecznej infrastrukturze.

Gen. Molenda będzie pełnić funkcję dowódcy DKWOC do połowy czerwca. Później obejmie stanowisko doradcy strategicznego dowódcy NATO ds. transformacji. Jego zdaniem polski model budowy zdolności do prowadzenia operacji w cyberprzestrzeni może stać się przykładem dla innych państw.