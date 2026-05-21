Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polega unikalna formuła targów Art Warsaw Villa Róż, które prezentują sztukę w niedostępnych na co dzień wnętrzach.

Jakie galerie z Europy, Azji i Polski kształtują międzynarodowy charakter tego wydarzenia.

Jakie wydarzenia specjalne, od wystaw po performanse, znalazły się w programie Art Warsaw.

Wyróżnikiem Art Warsaw są niestandardowe lokalizacje w budynkach o wyrazistej architekturze, na co dzień zwykle niedostępnych. W tym roku miejscem targów jest Villa Róż (dawny pałac Wielopolskich) przy Alei Róż 1, który przez dekady był siedzibą ambasady brytyjskiej.

Reklama Reklama

Ten eklektyczny pałac miejski zbudowany został w 1876 r. według projektu Józefa Hussa. Znajduje się w prestiżowym sąsiedztwie Parku Ujazdowskiego, Łazienek Królewskich, Centrum Sztuki Współczesnej oraz licznych gmachów rządowych. W środku reprezentacyjne pałacowe wnętrza sąsiadują z tajemniczą labiryntową siecią biurowych pomieszczeń.

Czołówka galerii warszawskich i zagranicznych

Art Warsaw łączy lokalną scenę z międzynarodowym obiegiem sztuki. Jak tłumaczą organizatorzy: – Unikalny charakter Art Warsaw polega na zestawieniu uznanych, międzynarodowych galerii i prezentacji o muzealnym charakterze z młodymi, eksperymentalnymi przestrzeniami, często pochodzącymi z mniej rozpoznanych ośrodków. Właśnie to sąsiedztwo stwarza warunki do odkryć i intensywnego doświadczenia sztuki współczesnej.

Targi Art Warsaw Villa Róż łączą lokalną scenę z międzynarodowym obiegiem sztuki. Przyciągają także niestandardową lokalizacją, w tym roku w dawnej siedzibie Ambasady Brytyjskiej.

Sztukę współczesną podczas Art Warsaw Villa Róż zaprezentuje czołówka warszawskich galerii, m.in. Fundacja Galerii Foksal, Raster, Leto, Monopol, Piktogram, BWA, Gunia Nowik Gallery, Stereo.

Wśród gości z Europy Zachodniej są Hollybush Gardens (Londyn), Galerie Nordenhake (Berlin, Sztokholm, Meksyk) i Carlier Gebauer (Berlin, Madryt), a także galerie z Holandii, Włoch i Niemiec. Przyjadą też ponownie japońskie galerie Misako & Rosen oraz Waitingroom (Tokio); a po raz pierwszy gościć będzie chińska Mangrove Gallery (Shenzhen).

Uczestnikami z Europy Środkowo-Wschodniej są m.in. rumuńskie Plan B (Kluż-Napoka, Berlin) i Suprainfinit Gallery (Bukareszt), czeska Hunt Kastner, Voloshyn Gallery (Kijów), prezentująca sztukę ukraińską, Gregor Podnar (Wiedeń). Będą także galerie z Estonii, Łotwy i Litwy.

Art Warsaw powstało, by stworzyć miejsce, które stanie się przestrzenią prezentacji tego, co najciekawsze, najbardziej aktualne i najwartościowsze w sztuce Europy Środkowo-Wschodniej Michał Kaczyński

Inicjatorami Art Warsaw są Joanna Witek-Lipka, wieloletnia dyrektorka Warsaw Gallery Weekend oraz Michał Kaczyński, współtwórca galerii Raster. – Art Warsaw powstało, by stworzyć miejsce, które stanie się przestrzenią prezentacji tego, co najciekawsze, najbardziej aktualne i najwartościowsze w sztuce Europy Środkowo-Wschodniej – wyjaśnia Michał Kaczyński.

Od wystawy Edwarda Dwurnika do performansu Dominiki Olszowy

W trakcie Art Warsaw zostanie przyznana nagroda FRIENDS ART PRIZE dzięki współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej i zostaną zakupione prace do kolekcji MSN.

Program Art Warsaw Villa Róż obejmuje wystawy, wśród których znajdą się pokazy prac Edwarda Dwurnika z Fundacji im. Edwarda Dwurnika i japońskiego artysty Rikako Kawauchi. A także performanse Dominiki Olszowy, Anny Orbaczewskiej, Filipki Rutkowskiej. I premiery: albumu poświęconego Wojciechowi Bąkowskiemu oraz pierwszego katalogu dzieł Łukasza Korolkiewicza „Catalogue Raisonné” – z udziałem twórców oraz rozmowy z artystkami Charlotte Johannesson i Aistė Stancikaitė oraz Paulem Czerlitzkim.

Warto wtedy dołączyć także do oprowadzań po Villa Róż – w sobotę i niedzielę o godz. 13.

Art Warsaw Villa Róż odbędzie się 21-24 maja w kompleksie pałacowym przy Alei Róż i Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Wstęp wolny.

Międzynarodowe wydarzenia w Willi Gawrońskich i Zamku Ujazdowskim

Organizatorzy przypominają, że w tym samym terminie w pobliżu Art Warsaw Villa Róż odbywają się jeszcze dwie inne międzynarodowe artystyczne imprezy.

W Willi Gawrońskich w Al. Ujazdowskich 23, Fundacja Visteria organizuje wystawę wzornictwa „Craft Days” o współczesnym rzemiośle, sztuce i projektowaniu, powstałą pod wpływem wpisania polskiego plecionkarstwa na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO.

Na wystawie „Craft Days" w Willi Gawrońskich Foto: Monika Kuc

Zgromadzone tam niezwykłe obiekty świadczą, że inspiracje folklorem mogą być twórcze w designie i sztuce. Warto też poznać architekturę neobarokowej willi odbudowanej po wojnie, należącej dziś do Katarzyny Jordan i Gregory’ego Jankilevitscha. W trakcie wystawy dodatkową atrakcją są dwie monumentalne wikliniarskie instalacje – przy wejściu i na ogrodzeniu.

Natomiast w Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski odbywają się Targi Książki Artystycznej Nobody Reads This (22-24 maja) z udziałem ponad 70 wystawców z Polski, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Ukrainy i Włoch. W ich programie są premiery książek i spotkania z artystami.