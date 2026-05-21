Z tego artykułu dowiesz się: Jaka jest skala planowanej oferty publicznej SpaceX i na jaką wycenę liczy spółka?

W jaki sposób firma kosmiczna Elona Muska wykorzystuje boom na sztuczną inteligencję?

Jakie są kluczowe segmenty działalności firmy i co mówią o niej jej wyniki finansowe?

Jaką pozycję w spółce ma Elon Musk i jakie kontrowersje to budzi przed debiutem giełdowym?

SpaceX złożyła długo oczekiwane dokumenty w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), dając inwestorom pierwszy wgląd w imperium kosmiczne Elona Muska. Wynika z nich, że spółka celuje w wycenę 1,75 bln dol. W ubiegłym roku miała jednak stratę netto w wysokości 4,9 mld dol. przy przychodach rzędu 18,7 mld dol. Tym samym całkowite straty spółki od momentu jej założenia przekroczyły 40 mld dol. Firma Muska intensywnie inwestuje w rozwój rakiety nowej generacji, konstelację satelitów oraz technologie sztucznej inteligencji. Jej nakłady kapitałowe (capex) wyniosły w ubiegłym roku 20,7 mld dol.

Reklama Reklama

Spółka, która jest największym i najbardziej znanym na świecie producentem rakiet oraz posiada rozległe kontrakty z rządem USA, złożyła poufny wniosek o IPO już w zeszłym miesiącu. Pozwoliło to na okres przeglądu regulacyjnego przed upublicznieniem szczegółów. „Naszą misją jest budowa systemów i technologii niezbędnych do uczynienia życia multiplanetarnym, zrozumienia prawdziwej natury wszechświata oraz niesienia światła świadomości ku gwiazdom” – oświadczyła SpaceX w złożonych dokumentach.

Ile będzie warta oferta publiczna SpaceX?

SpaceX planuje swoją ofertę publiczną na połowę czerwca. Może w ramach niej pozyskać nawet 75 mld dol. – czyli około trzykrotnie więcej niż przyniosła największa dotychczasowa oferta publiczna w historii (debiut saudyjskiego giganta naftowego Saudi Aramco w 2019 r.). SpaceX poinformowała, że zadebiutuje na giełdzie Nasdaq pod tickerem SPCX.

Czytaj więcej Biznes SpaceX: Imponujące wyniki przed debiutem giełdowym W ubiegłym roku SpaceX wypracowało ok. 8 mld USD zysku EBITDA przy przychodach rzędu 15–16 mld USD – podał Reuters, powołując się na źródła zbliżon...

Prospekt emisyjny wykazał silnie powiązane relacje między firmami Muska a boomem na sztuczną inteligencję. Spółka ujawniła, że w tym miesiącu podpisała umowę o dzierżawę mocy obliczeniowej i pojemności centrum danych dla firmy AI Anthropic. Zgodnie z dokumentami, Anthropic będzie płacić SpaceX około 1,25 mld dol. miesięcznie do maja 2029 r. Debiut giełdowy następuje po fuzji SpaceX z inną spółką Muska – xAI (zajmującą się badaniami nad sztuczną inteligencją), do której doszło wcześniej w tym roku. Połączona grupa została wyceniona wówczas na 1,25 bln dol.

SpaceX poinformowała także w prospekcie, że segment łączności, na który składa się m.in. dostawca internetu satelitarnego Starlink, jest najsilniejszym filarem jej działalności. Segment ten wygenerował w okresie od stycznia do końca marca 2026 r. przychody przekraczające 3,2 mld dol., a w całym 2025 r. – 11,4 mld dol.

SpaceX szacuje całkowitą adresowalną wielkość rynku (TAM) na 28,5 biliona dol. i oświadczyła w prospekcie, że identyfikowanie oraz tworzenie rynków wartych biliony dolarów są jednym z elementów jej „powtarzalnego modelu biznesowego”.

„Uważamy, że wciąż jesteśmy na wczesnym etapie transformacji przedsiębiorstw przez sztuczną inteligencję, a aplikacje enterprise oparte na AI mają potencjał, by całkowicie przeobrazić gospodarkę cyfrową” – napisała SpaceX.

O ile może wzrosnąć wartość majątku Elona Muska?

Rekordowy debiut SpaceX ma wzmocnić falę ofert publicznych spółek technologicznych o wartości bilionów dolarów. Oferta publiczna SpaceX ma również wywołać ogromne zainteresowanie inwestorów indywidualnych – lojalnych fanów Muska, a jednocześnie zmusić fundusze emerytalne i śledzące indeksy do walki o akcje.

Jednak debiut już spotkał się z krytyką aktywistów akcjonariuszy zaniepokojonych dominującą pozycją Muska w spółce. Miliarder kontroluje około 83 proc. akcji SpaceX, co w praktyce daje mu niepodważalną władzę nad firmą. W tym roku spółka zatwierdziła dla Muska potencjalny pakiet wynagrodzeń o wartości nawet 1 bln dol., powiązany z ambitnymi celami, takimi jak budowa kolonii liczącej milion osób na Marsie oraz podniesienie wyceny SpaceX do 7,5 bln dol. Debiut giełdowy oznaczałby, że Musk będzie kontrolował dwie publiczne spółki warte biliony dolarów. Jego producent samochodów elektrycznych Tesla jest obecnie wyceniany na około 1,3 bln dol.

SpaceX, od momentu założenia w 2002 r., rozwinęła się w najcenniejszą część rozległego technologicznego imperium Muska. Nadchodzące IPO ma również uczynić najbogatszego człowieka na świecie jeszcze bogatszym, przybliżając go do statusu bilionera. Obecna wartość jego majątku wynosi według Forbesa 807 mld dol.