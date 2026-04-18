Z tego artykułu dowiesz się: Czym jest inicjatywa TOP CHARITY Art i jakie cele realizuje w kontekście filantropii?

Jakie kategorie i dzieła sztuki, w tym prace wybitnych artystów, są prezentowane na jubileuszowej wystawie?

Jakie są wyróżniki tegorocznej, 5. edycji wydarzenia, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki afrykańskiej?

Jaki jest wymiar filantropijny inicjatywy oraz jej konkretne osiągnięcia społeczne i finansowe?

W jaki sposób poszczególne dzieła sztuki poruszają istotne zagadnienia kulturowe i społeczne?

Jakie są estymacje i rekordowe wyceny wybranych dzieł oraz kto należy do najwyżej notowanych artystów?

Na głównej jubileuszowej przedaukcyjnej wystawie zgromadzono dzieła legendarnych artystów XX i XXI wieku. Nad wyborem prac przez 10 miesięcy pracowała międzynarodowa Rada Artystyczna.

– Przez ostatnie pięć lat TOP CHARITY stało się globalnym głosem nowej filantropii oraz silną platformą budującą nowy model odpowiedzialnego zaangażowania w Europie. Cieszę się, że nasza inicjatywa stała się dziś głosem, przez który przemawia Polska i Europa poprzez sztukę w jej najpiękniejszej i najbardziej poruszającej formie. Tegoroczna edycja ma dla mnie szczególne znaczenie, ponieważ dedykowana jest również niezwykłej sztuce i historii kontynentu afrykańskiego, z którego wywodzą się moje korzenie – podkreśla Omenaa Mensah.

Najdroższe dzieła na TOP CHARITY Art to obrazy: „Laced Fingers”/ „Splecione palce” Amoako Boafo (wyceniane na 0,8–1,2 mln euro) oraz „Gaj” Ewy Juszkiewicz ze skomplikowaną kompozycją roślinną (estymacja 0,5–0,8 mln euro).

Amoako Boafo "Laced Fingers”/„Splecione palce” Foto: Monika Kuc

Amoako Boafo, absolwent Ghanatta College of Art i ASP w Wiedniu, uznawany jest za najdrożej sprzedającego się dziś artystę afrykańskiego. Inne jego płótno „Hands Up” wylicytowano przed 5 laty w Hongkongu za rekordowe 3,1 mln euro. Z kolei Ewa Juszkiewicz jest obecnie najwyżej wycenianą współczesną polską artystką. Rekord ustanowił w 2022 r. jej obraz „Portrait of a Lady (After Louis Leopold Boilly)”, sprzedany w domu aukcyjnym Christie’s w Nowym Jorku za cenę blisko 1,4 mln.

Abakanowicz i Brâncuși

Prezentowaną w Wilanowie rzeźbę „Ptak II” Magdaleny Abakanowicz z 2008 r. wyceniono na 190 tys. – 210 tys. euro. Praca przypominająca ptaka opiera się napięciu między pragnieniem wolności a doświadczeniem zniewolenia. Rozpostarte skrzydła ptaka świadczą o gotowości do lotu, ale zakotwiczony w ziemi cokół praktycznie odbiera mu możliwość wzbicia się w powietrze.

Wystawa TOP CHARITY Art w Oranżerii Pałacu w Wilanowie Foto: Materiały prasowe

Artystka rzeźby ptaków zaczęła tworzyć po 2000 r. Po raz pierwszy tego typu obiekty pokazała w 2001 r. na wystawie „Ptaki – wiadomości dobrego i złego” w Milwaukee (USA).

Portretowa rzeźba Konstantina Brâncușiego, wybitnego pioniera awangardy XX wieku, przedstawia Margit Pogany, węgierską artystkę, która w latach 1910 i 1911 kilkakrotnie pozowała Brâncușiemu. Estymacja 20 tys. – 30 tys. euro.

Paweł Althamer, Pola Dwurnik, Philip Colbert

Współcześni artyści sami niejednokrotnie byli przewodnikami oprowadzania dla mediów. Paweł Althamer opowiadał o prezentowanej portretowej ceramicznej rzeźbie „Erico” (estymacja 30 tys. – 70 tys. euro). Polski rzeźbiarz poznał Erica Shieniego – młodego kenijskiego studenta i wolontariusza, zaangażowanego w działania edukacyjne i pomocowe na rzecz dzieci, działającego w społeczności związanej z fundacją Journey Through The Savannah, podczas swych afrykańskich podróży. W 2004 r. Erico zginął tragicznie podczas protestów w Nairobi. Jest to więc praca ukończona w hołdzie dla niego. Althamer zaczął ją jednak tworzyć jeszcze za jego życia. Artysta wspomina: – Erico pozował mi, można powiedzieć, swoją duszą i ciałem do tego przyjacielskiego zapisu. W pamięci Althamera pozostał człowiekiem zawsze życzliwym i uśmiechniętym, co starał się utrwalić w rzeźbie.

Przez ostatnie pięć lat TOP CHARITY stało się globalnym głosem nowej filantropii oraz silną platformą budującą nowy model odpowiedzialnego zaangażowania w Europie. Omenaa Mensah

Natomiast Pola Dwurnik tłumaczyła, że jej wielkoformatowy obraz z kobietą wśród słoni z serii „Nowa choreografia Alcyny” ma podwójną inspirację. Z jednej strony odwołuje się do fikcyjnej bohaterki z XVI-wiecznego eposu rycerskiego „Orland szalony” Ludovica Ariosta – czarownicy Alcyny, która jest tam postacią negatywną. Pola Dwurnik spojrzała na nią inaczej – jako na odważną, niezależną kobietę, a zarazem całość kompozycji potraktowała jako metaforę społeczeństwa. Jak wyjaśnia: – To jest obraz o nas, o ludziach, o naszym świecie.

Pola Dwurnik Obraz z serii „Nowa choreografia Alcyny” Foto: Monika Kuc

Z drugiej strony artystka przyznaje, że inspiracją była dla niej także słynna fotografia Richarda Avedona „Dovima i słonie” z 1955 r. przedstawiająca modelkę w paryskim cyrku.

Z malarstwa uwagę przykuwa także żywiołowo barwny obraz z cyklu „Flower Studies” (estymacja 70–90 tys. euro) szkockiego artysty Philipa Colberta, hołd dla ikonicznej serii „Flowers” Andy’ego Warhola, za którego następcę się uważa. Równie fantazyjna i popartowska jest też jego rzeźba „Kwiat homara”, którą bez trudu odnajdziemy na pozaukcyjnym plenerowym pokazie wokół Oranżerii. (Ta plenerowa ekspozycja zawiera też wiele innych znakomitych rzeźb, m.in. różowe olbrzymy Pawła Orłowskiego, „Cyklopy” Askara Zięty, hiszpańskie trójwymiarowe „Infantki” Manolo Valdesa czy rzeźby z serii „Universale” Krzysztofa Renesa.)

Philip Colbert Plenerowa rzeźba „Kwiat homara” Foto: Monika Kuc

Kuratorka TOP CHARITY ART Natalia Bradbury podsumowuje: – Tworzymy przestrzeń przenikania języków artystycznych, kultur i pokoleń, gdzie sztuka staje się impulsem do realnego działania i fundamentem nowego modelu filantropii.

Panorama sztuki afrykańskiej

Prezentacje sztuki afrykańskiej poszerza natomiast znacznie kolekcja OmenaArt Foundation, w której jest m.in. prezentowana monumentalna instalacja Sika Asem Mahamy, wcześniej pokazywana w Zachęcie, mówiąca o wyzysku ekonomicznym w czasach kolonialnych oraz sztuka ghańsko-amerykańskiej artystki Rity Mawueny Benissan. A także Strefa Asante, prezentująca bogactwo rzemiosła jednej z najważniejszych kultur Afryki Zachodniej. Możemy też poznać prace współczesnych afrykańskich artystów, przeniesione z Oranżerii z działającej w centrum miasta Phenomena Gallery – galerii OmenaArt Foundation.

Siła filantropii

Na ubiegłorocznej 4. edycji TOP CHARITY Gali udało się zebrać niemal 150 mln zł. Działania Omenaa Foundation i Rafał Brzoska Foundation przynoszą wymierne efekty. Dzięki wszystkim środkom zebranym dotychczas udzielono pomocy wielu potrzebującym na świecie i w Polsce. Uratowała ona 578 dzieci z niewolniczej pracy w Ghanie i zapewniła edukację 7157 uczniom oraz otoczyła opieką 1200 podopiecznych polskich Domów Dziecka.

– Działamy z biznesową precyzją: poprzez Konsorcjum Filantropijne zrealizowaliśmy już 196 ważnych społecznie projektów – podsumowuje Rafał Brzoska.

Przekazano także ponad 1,5 mln zł na rewitalizację Pałacu w Wilanowie.

Tegoroczna edycja TOP CHARITY Gala odbędzie się 30 maja.