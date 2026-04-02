Maciej Świeszewski, Apokalipsa (fragment pracy)
Wystawa, którą można oglądać w Galerii Teatru im. Witkacego w Zakopanem, cieszy się dużym zainteresowaniem, bo pokazuje, że szanowany profesor, potomek założycieli Zachęty, chętnie zapraszany na wystawy międzynarodowe, wychował grono uczniów, którzy mają imponującą wyobraźnię i doskonały warsztat. Maciej Świeszewski przypomniał im starą zasadę, że każdy ceniony abstrakcjonista zaczynał od realistycznego szkicowania ludzkiego ciała, a zwłaszcza ludzkiej dłoni.
Miejsce prezentacji wystawy w Zakopanem nie jest przypadkowe. Patronuje jej Witkacy, mistrz „czystej formy”, który twierdził, że artysta to istota obdarzona „metafizyczną wrażliwością”, a jego zadaniem jest obrona tajemnicy istnienia w świecie pozbawionym głębi.
Malarstwo Macieja Świeszewskiego jest surrealistyczne, niekiedy bardzo mroczne. On sam, odwołując się do warsztatu największych mistrzów w historii malarstwa, porusza temat, który określa jako „paranoja współczesności”. Nigdy nie odżegnywał się od dziedzictwa Witkacego, Linkego czy Kantora. Wielokrotnie udowadniał, że najbardziej interesuje go człowiek w swoim zapętleniu, samotności, w chwilach triumfu i klęski. Dlatego wchodzi w mroki duszy ludzkiej, uwalnia w swych pracach drzemiące w duszy demony.
Na „Przenikaniu” prof. Świeszewski pokazał tylko swoje grafiki, chcąc, by malarstwo zaprezentowali jego uczniowie. Jego prace idealnie komponują się z okresem Wielkiego Postu, z tematem życia i śmierci.
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Piotr Stepnowski, zwraca uwagę, że w swej twórczości Maciej Świeszewski zaczynał od umiłowania dawnych mistrzów, od koloru, światła, ciała, kompozycji: „Od akademii, tej najlepszej w wielu sensach, także wyrosłej z mitu podróży i osiedlania się na Wybrzeżu, z ducha sopockiej szkoły, z doświadczenia »trzech światów«: Sopotu, Hawany, później Gdyni. Jego wyobraźnia nie ma nic z destrukcji. To nie gest burzenia, raczej przechodzenia z klasycyzmu w nieuchwytność, z figuracji w metafizykę, z biologii w mechanikę. Z historii w teraźniejszość”.
Wśród prezentowanych grafik największe wrażenie robi praca „Apokalipsa”, 10-metrowy zwój kartonu, na którym ukazane jest życie człowieka. Od narodzin do śmierci. W środkowej części, symbolizującej wiek dojrzały i najbardziej twórczy, widzimy sylwetkę mężczyzny będącą echem „człowieka witruwiańskiego”, tego wpisanego w koło i kwadrat przez Leonarda da Vinci. U Świeszewskiego ma nieco potężniejszą posturę, która wraz z powolnym przemieszczaniem się w stronę nicości, staje się coraz mniej wyrazista. Droga, którą kroczy człowiek, naznaczona jest serią pułapek, mrocznych zakamarków. Pojawiają się fałszywi prorocy. Ta opowieść o człowieku, po raz pierwszy udostępniona publiczności, powstała w czasie, kiedy profesor przygotowuje się do kolejnego po słynnej „Ostatniej Wieczerzy” dzieła – „Zdjęcie z Krzyża” ma być równie imponujących rozmiarów co ona.
Wśród studentów profesora Świeszewskiego są zdobywcy nagrody im. Jacka Żuławskiego, pedagoga, który w odrodzonej po wojnie gdańskiej ASP kształtował pokolenia artystów, ucząc ich nie tylko warsztatu, ale i wrażliwości na niuanse kolorystyczne, fakturalne i kompozycyjne. Nagroda jego imienia przyznawana jest tym, których twórczość reprezentuje nie tylko wysoki poziom warsztatowy, ale też
„pogłębioną wrażliwość społeczną”.
Prezentowane na wystawie prace to coś znacznie więcej niż „ćwiczenia warsztatowe” – to już autonomiczna wypowiedź artystyczna. Wybrzmiewa w nich dojrzałość warsztatu, świadome operowanie światłem i kompozycją oraz wyrazista, często metaforyczna narracja. W wielu przypadkach wręcz trudno jednoznacznie wskazać granicę między mistrzem a uczniem.
Uwagę zwracają prace Gabrieli Michalczuk, laureatki wielu innych nagród, która w malarstwie sięga do „fotorealizmu”. Na wystawie możemy obejrzeć wizerunki współczesnych postaci pogrążonych w zadumie. Prace Jakuba Wypchło ukazują świat w zagrożeniu: brak symbiozy między człowiekiem a otaczającą go przyrodą, a natura nie sprzyja ani spokojowi, ani medytacji. Te demony rzeczywistości odzywają się także na płótnach Diany Dymitrovej, Kseni May czy Wiktorii Jeka. Klasyczny warsztat malarski możemy odnaleźć w martwych naturach Julii Marchlewskiej. Pewną melancholię – u Agaty Olszówki, a porcję humoru i zadumy – w oleju Barbary Boether, prezentującym bohaterów „Alicji w krainie czarów”. A tytuł obrazu brzmi „Wszyscy tu jesteśmy szaleni”.
