W 1977 r. przeniosła się z Uniwersytetu Jagiellońskiego (na którym doktoryzowała się u prof. Karola Estreichera) na Uniwersytet Śląski w Katowicach, gdzie stworzyła Zakład Historii Sztuki, którym kierowała ponad ćwierć wieku. Oprócz działalności naukowej od lat angażuje się w śląskie muzealnictwo i upamiętnienie dziedzictwa kulturowego.

Dziedzictwo nie jest jedynie tym, co zostało odziedziczone, lecz także tym, co kolejne pokolenia uznają za warte zachowania i przekazania dalej. Prof. Ewa Chojecka

Sama laureatka mówiła: - Patrząc na temat ochrony dziedzictwa kulturowego z perspektywy XXI wieku oraz własnego wieloletniego doświadczenia zawodowego, można odnieść wrażenie, że znajdujemy się raczej w procesie dochodzenia do rozumienia dziedzictwa, niż w stanie jego ostatecznego zdefiniowania. Każde pokolenie ma swój obraz świata, który się zmienia wraz z kolejnym nowym pokoleniem. To, co my traktujemy dzisiaj jako nasze dziedzictwo nie zawsze było nim w oczach poprzednich pokoleń. Jednocześnie pojawiają się nowe obiekty i nowe obszary refleksji, które dopiero z czasem zaczynają być postrzegane jako wartościowe kulturowo. Mam poczucie, że jesteśmy w drodze, dziedzictwo nie jest jedynie tym, co zostało odziedziczone, lecz także tym, co kolejne pokolenia uznają za warte zachowania i przekazania dalej.

W 2025 r. profesor Chojecka została wyróżniona Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, który nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, kulturalnej lub ochrony kultury i dziedzictwa narodowego.

Prestiżowa Nagroda im. Gieysztora przyznawana jest od 2000 r. przez Fundację Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga osobom i instytucjom zasłużonym w ochronie dziedzictwa kulturowego. Patron tego wyróżnienia, prof. Aleksander Gieysztor, był prezesem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady Fundacji im. Leopolda Kronenberga, wybitnym polskim humanistą o międzynarodowej sławie, mediewistą i człowiekiem zasłużonym dla kultury polskiej. Nagroda promuje i wspiera osobowości, których działalność może inspirować przyszłe pokolenia.