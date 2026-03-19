Reżyser Krzysztof Zanussi
Wokół najnowszego filmu Krzysztofa Zanussiego „Całopalenie” wybuchła wielka medialna wrzawa związana z „newsem” o tym, że z grania w filmie zrezygnowała dwójka aktorów, co miało zdezorganizować produkcję filmu w grudniu 2025 r.
Według naszego dobrze poinformowanego źródła jest zupełnie inaczej: ceniony aktor średniego pokolenia nie przyjął propozycji gry w filmie jeszcze na etapie lektury scenariusza. Trudno więc mówić o dezorganizacji produkcji przez aktora.
Wybitny reżyser pracuje nad nowym filmem. – Pewnie ostatnim – mówi 86-letni twórca.
Jak się dowiedzieliśmy, aktor nie przyjął roli również dlatego, że nie chciał umacniać stereotypu związanego z jego filmowym emploi i bohaterami z poprzednich produkcji. Chodzi o to, że już wcześniej dał się zapamiętać dzięki postaci o ogromnym potencjale duchowym. Teraz woli wybierać inne role, co jest zrozumiałe. Nikt nie chce być „zaszufladkowany”.
Znamy nazwisko tego aktora, jednak w związku z okolicznościami, jakie poznaliśmy, nie widzimy sensu, by ujawniać jego tożsamość. Wiemy też, że druga osoba, która nie przyjęła propozycji udziału w filmie Krzysztofa Zanussiego, to aktorka jeszcze bez większych osiągnięć, lecz na początku aktorskiej kariery.
W piątek 20 marca można spodziewać się kolejnych informacji dotyczących produkcji filmu „Całopalenie”, które mają wyjaśnić medialną wrzawę.
Przypomnijmy, co powiedział reżyser:
– Ten projekt był planowany na 2026 r. Uzyskał pieniądze z kinematografii, natomiast był w zawieszeniu i nagle w pierwszych dniach grudnia 2025 r. okazało się, że trzeba natychmiast zrobić kilka dni zdjęciowych, ponieważ jakieś inne pieniądze, które były na ten film przeznaczone, przepadną. Bez obsady, bez dokumentacji, w dzikim pośpiechu ruszyliśmy z tą produkcją. Wynikało to z tego, że albo byśmy ruszyli, albo tego filmu miałoby już nie być – mówił Krzysztof Zanussi w rozmowie opublikowanej na youtubowym kanale „Historia filmu”.
Ministra kultury Marta Cienkowska zapowiedziała inaugurację Roku Andrzeja Wajdy w stulecie urodzin wybitnego artysty, a przypadnie on również na dz...
W rozmowie z Barbarą Hollender na łamach „Rzeczpospolitej” Krzysztof Zanussi powiedział, że pierwszy raz jest w takiej sytuacji.
– Przez długie lata byłem producentem, sam więc decydowałem o promocji powstających w studiu Tor tytułów. Teraz poddaję się wymogom stawianym przez szefów Wytwórni, ufając w ich umiejętności marketingowe – zaznaczył reżyser.
Park Chan-wook, reżyser filmu „Bez wyjścia”: Przemoc jest od zawsze; w historii świata, w historii człowieka. I...
„Jedna bitwa po drugiej” została wybrana najlepszym filmem mijającego roku podczas tegorocznej gali rozdania Osc...
Urodzony w Poznaniu Maciek Szczerbowski otrzymał wraz z Chrisem Lavisem Oscara za krótką animację „Dziewczynka,...
